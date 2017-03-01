جنبلاط من السراي: للتوصل الى قانون انتخابي يؤكد الشراكة

أكد رئيس حزب “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط ضرورة التوصل الى قانون انتخابي يؤكد الشراكة والمصالحة ولا يخلق توترات وهذا اتجاه الجميع، وقضية قانون الإنتخاب ليست قضية عدد نواب، والجميع اقتنع بواجباته في وقت الصعاب، القضية قضية تثبيت هذه الشراكة مع القوات والتيار وحزب الله وحركة امل والجماعة الاسلامية وباقي الأفرقاء.

وشدد جنبلاط من السراي الحكومي بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري، على ان قانون الستين معدلا هو شيء من المختلط، مشيراً في سياق آخر إلى ضرورة معالجة الهم المعيشي وأنه لا يزال على موقفه من موضوع السلسلة.

وذكر جنبلاط اللبنانيين بالخطوة الجبارة التي قام بها الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2000 عندما ربط الإصلاح بـ”باريس 2″، قائلاً: اليوم ليس هناك “باريس 2” وهناك توتر وفوضى عالميّة لذا علينا أن نفكر من اجل تأمين الموارد وهذا ليس تهرباً من السلسلة.

وردا على سؤال، ختم جنبلا: “من قال انني لن أزور الرئيس ميشال عون؟ يجب ألا نقوم بالاستنتاجات لأن لا مشكلة بيني وبينه”.