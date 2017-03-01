بدء مناورات عسكرية مشتركة بين سيول وواشنطن

بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة في الوقت الذي دعا فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون قواته الى الاستعداد لتسديد “ضربة دون رحمة الى العدو”.

تتزامن هذه المناورات التي تزيد دائما من حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية المنقسمة، بعيد اجراء الشمال تجربة لاطلاق صاروخ بالستي واغتيال الاخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي بواسطة غاز للاعصاب في ماليزيا.

واعلن متحدث باسم الجيش الاميركي ان “عديد القوات المشاركة في المناورات التي اطلق عليها اسم (كي ريزولف) و(فول ايغل) مشابه للعام الماضي”.