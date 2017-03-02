أقفلت مدينة صيدا أمس الأربعاء غضبا وإستنكارا للإقتتال الفلسطيني داخل مخيم “عين الحلوة”، وأعلنت فعاليات المدينة انها ما عادت تريد المخيم صندوق بريد محليا وإقليميا ودوليا، ولا ترضى بأن يتحول الى بؤرة أمنية بوجه الاستقرار الداخلي، ولا ترضى بأن يتحول الفلسطينيون الى مكسر عصا للإرهاب المتنقل في المنطقة.

الفصائل الفلسطينية اتفقت بعد ظهر أمس الاول على وقف إطلاق النار ووضع آلية تنفيذ من خلال لجنة مشتركة وإعادة تشكيل لجنة أمنية عليا، لكن المتلاعبين بالدم الفلسطيني وقد باتوا معروفين، لم يرعوا، وكانت الحصيلة حتى امس مقتل طفلة وجرح ستة أشخاص.

الأوساط اللبنانية تخشى ان يتحول مخيم “عين الحلوة” الى مخيم “نهر بارد جديد”، والذي كان استدرج الى مواجهة مدمرة مع الجيش اللبناني، او لا سمح الله، الى “مخيم يرموك” آخر، كالذي هدمه النظام السوري مؤخرا.

ويبدو ان اكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان مرشح للمزيد من اعمال العنف في ضوء قرار القيادة الفلسطينية في رام الله، بتحريره من عناصر التطرف والمطلوبين للقضاء اللبناني، فلسطينيين ولبنانيين او سوريين ، بالتعاون مع الدولة اللبنانية التي اعتبرها الرئيس محمود عباس في زيارته الأخيرة الى بيروت، معنية بهذا الأمر.

مصادر المعلومات إستبعدت لصحيفة “الأنباء” الكويتية، هدوء الحال في مخيم “عين الحلوة”، قبل معالجة موضوع المطلوبين في فترة ما قبل انعقاد القمة العربية الدورية في عمان يوم 27 الجاري.

وقد لاحظت المصادر ان المتطرفين الذين يسيطرون على شوارع ضيقة ومحدودة في المخيم، واجهوا القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة بنيران كثيفة، وخصوصا من القناصات، الامر الذي كشف للقيادة الفلسطينية المحلية، عن وجود خطوط إمداد شبه معروفة لهؤلاء، من جانب أطراف، قد تختلف مع هؤلاء سياسيا وعقائديا، لكنها تلتقي معهم على الرغبة المشتركة بالدفاع عن الوجود.

ويبدو ان المناخ السياسي الداخلي في لبنان، فيه رهان على القمة العربية، التي سيشارك فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، والتي يرتقب ان تتخذ مقررات على المستوى الإقليمي، يمكن ان تقارب الساحة اللبنانية، كما يبدو.