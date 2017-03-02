أعربت أوساط واسعة الإطلاع عن إعتقادها بأن “حزب الله” القادر بـ”وهْجه” وتحالفاته على الدفْع في اتجاه تَوافُقٍ عريض على قانون إنتخاب جديد، ربما يقود مركب التمديد لمجلس النواب من الخلف لإنشغاله بـ”حرْبه الوجودية” في سوريا وفي لبنان في آنٍ، وتالياً لن يكون في وسْعه الانخراط في منازلاتٍ سياسية داخلية تقتضيها المعركة الإنتخابية.

وثمة تقديرات تعكسها تقارير، تتطابق في سيناريواتها وتختلف في خلاصاتها، تتحدّث عن ان المنطقة، وخصوصاً سوريا ، ستكون مقبلة على الآتي:

– إقامة مناطق آمنة في سوريا برعايةٍ أميركية، واحدة تركية شمالاً وثانية أردنية جنوباً، الأمر الذي يجعل الولايات المتحدة لاعباً رئيسياً في تحديد مسار التطورات في سوريا عبر وجودها المباشر ومن خلال أدوار حلفائها ونفوذهم.

– الدور المحوري الذي انتزعتْه تركيا، التي شكلت في بادئ الأمر حاجةً لإيران التي راهنتْ على جعْل أنقرة شريكاً للحدّ من نفوذ الرياض، ومن ثم حاجةً لروسيا كطرفٍ من شأنه المؤازرة في لجم الجماعات المتطرّفة ومساندة موسكو على تحويل إنجازها العسكري نصراً ديبلوماسياً.

– تَبدُّل السلوك التركي مع مجيء دونالد ترامب عبر انتقال أنقرة من مجرّد لاعبٍ يراد منه إضفاء شرعية على موازين القوى التي تتيح الاعتراف بنفوذ طهران وبقاء الرئيس السوري بشار الأسد ، الى موقعٍ آخر قادرٍ على معاودة “خلط الأوراق”، وهو ما ظَهَر في بلوغ التوتر ذروته بين أنقرة وطهران.

– الاتجاه الأميركي، بعد القضاء على “داعش” في الرقة ومناطق سيطرته الأخرى، الى المضي قدماً في إنهاء الميليشيات السنية والشيعية التي توصف بـ”خطوط الدم” كـ”هيئة تحرير الشام” و”حزب الله” اللبناني والجماعات العراقية.

– هذا التوجُّه الأميركي في سوريا يفترض وبالتوازي، بحسب اولويات ترامب ، الحدّ من قدرة إيران ، التي وصفها بـ”الراعية الأولى للإرهاب”، عبر فرْض مزيدٍ من العقوبات عليها، والتصدي لأذرعها في المنطقة، وفي مقدّمها “حزب الله” الذي أَدرك حجم التحدي الذي ينتظره.

واذا كانت الأنظار تتّجه الى ما سيكون عليه الموقف الروسي في حمأة هذه المتغيّرات، فإن التقديرات متفاوتة في قراءة الخيارات المحتملة لموسكو. فالمعارضون لإيران يتحدّثون عن تَفاهُم أميركي – روسي على إدارة المسار الجديد في سوريا بـ”التكافل والتضامن”، أما حلفاء إيران فهم أكثر ميْلاً للحديث عن ان روسيا ستعود الى قيادة “محور الممانعة” في مواجهة ترامب وسياساته.

ورغم هذا الاختلاف الجوهري في استشراف تَوجُّهات موسكو، فمن المرجّح ان يكون “حزب الله” مضطراً لخوض مواجهةٍ مزدوجة، في سوريا للدفاع عن المكتسبات المهدَّدة التي حقّقتْها إيران ، وفي لبنان بعد “المعلومة” الإستخباراتية عن ان تحضيراتٍ إسرائيلية تجري لشنّ حربٍ على الحزب.