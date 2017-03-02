مصادر “المستقبل” تنفي تقرير “الأخبار” جملة وتفصيلا

نفت مصادر مقربة من تيار “المستقبل”، جملة وتفصيلا، تقرير صحيفة “الأخبار” الذي تحدث عن نية رئيس الحكومة سعد الحريري “السير في قانون إنتخابي ولو على أساس النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة، شرط حصوله على تعهد يضمن له رئاسة الحكومة بعد ال”نتخابات”.

زقالت المصادر نفسها لصحيفة “الجريدة” الكويتية، “إن رئاسة الحكومة ليست سلعة يستطيع الأفرقاء السياسيون مقايضتها أو إبتزاز الشخصيات من خلالها”، مضيفة: “تبوؤ الحريري رئاسة الحكومة ليس منة من أحد، بل هو نتيجة إستشارات نيابية سمته بأكثريتها”.

ولفتت المصادر المقربة من “المستقبل”، إلى أن “الحريري واضح في مواقفه، فهو عندما رشح العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، أعلن ذلك من بيت الوسط”، مشيرة إلى أنه “إذا أراد الحريري النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة، فهو سيعلن ذلك بنفسه، ولن يترك مكانا لتأويلات المصطادين في الماء العكر”.

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