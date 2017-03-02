الحريري يطلب التقيد بمواعيد جلسات الحكومة

أبلغت مصادر وزارية أن رئيس الحكومة سعد الحريري طلب من الوزراء التقيد بمواعيد جلسات مجلس الوزراء ، لتفادي تكرار ما حصل في جلسة الاثنين الماضي، الذي شكل إساءة لعمل الحكومة، وأنه حريص على عقد الجلسات الوزارية في مواعيدها.

وقالت المصادر نفسها لصحيفة “السياسة” الكويتية، إن مشروع الموازنة بحاجة إلى جلسات إضافية لإقراره، سيما أن النقاشات لا زالت مستمرة بشأنه وتحديداً ما يتصل بسلسلة الرتب والرواتب التي لم ينته البحث بها، لكنها أعربت عن اعتقادها أن الأسبوع المقبل قد يشهد إقرار الموازنة ليصار إلى إحالتها إلى مجلس النواب.

وشددت المصادر الوزارية على أن ملف قانون الإنتخابات سيكون على أجندة مجلس الوزراء بعد إقرار الموازنة، لأن الحكومة ملتزمة به، استناداً إلى ما جاء في بيانها الوزاري، ولن تتنصل من هذه المهمة، مضيفة إن هناك توافق على هذا الأمر بين الرئيس الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، باعتبار أن هناك إجماعاً لدى الأطراف السياسية على رفض “قانون الستين” وإقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية.