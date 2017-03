محاطا بمجموعة من الجنس اللطيف.. ترامب يوفّع قانونين لدعم النساء

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانونين يسمحان لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا” و”مؤسسة العلوم الوطنية”، بتشجيع النساء للدخول في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

– ويهدف “قانون إنسباير – INSPIRE Act” لدفع “ناسا” إلى تعزيز دور المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتشجيعها على ممارسة المهن المتعلقة بالطيران.

ويمنح القانون الأول وكالة “ناسا” ثلاثة أشهر لتقدم للجنتين بالكونغرس خططا للحصول على موظفين، ويأتي قانون “إنسباير” اختصارا للتسمية الكاملة “the Inspiring the Next Space Pioneers, Innovators, Researchers, and Explorers (INSPIRE) Women Act”.

– أما القانون الثاني، فيهدف إلى دعم المرأة في مجال إدارة الأعمال، ويخول للمؤسسات الوطنية للعلوم دعم برامج تنظيم المشاريع التي تستهدف النساء.

وأصبح موضوع اندماج المرأة في مجالات التكنولوجيا من المواضيع الهامة في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية، فعلى الرغم من أن النساء يشكلن نحو 47% من القوى العاملة في الولايات المتحدة، وفقا لمكتب إحصاءات العمل، إلا أن 25.6% فقط منهن يعمل في مهن تتعلق بالكمبيوتر والرياضيات، و15.4% يعملن في المهن الهندسية.

ووقّع ترامب على القانون وهو محاط بعدد من النساء مثل، بربارا كومستوك التي تقدمت بمشروع القانون، والسيناتور، هايدي هايتكامب، وكذلك ابنته إيفانكا ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب.

وأعرب الرئيس الأميركي بعد توقيع القانونين، عن ضرورة العمل على السياسات التي تستهدف القوى العاملة النسوية.