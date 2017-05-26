لقاءات لجبيلي في الكونغرس الأميركي وتقديم رقة إقتراحات حول قضايا لبنان والمنطقة

أجرى وفد من المركز اللبناني للمعلومات في واشنطن، سلسلة اجتماعات في مقرّ الكونغرس الأميركي، شملت لقاءات مع عدد من اللجان المتخصصة في مجلسي النواب والشيوخ التي تتابع شؤون لبنان والمنطقة، ولا سيما مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إد رويس “Ed Royce”، ومع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ولجنة القوات المسلحة، واللجنة التي تتابع أمور المساعدات الخارجية، إضافة إلى عدد آخر من أعضاء الكونغرس ومنهم بوب كوركر، ماركو ربيو، وداريل عيسى.

وضمّ الوفد رئيس المركز رئيس مقاطعة اميركا الشمالية في “القوات اللبنانية” الدكتور جوزف جبيلي، مسؤولة مكتب العلاقات مع الأمم المتحدة الدكتور ميلاني رفول، فضلا عن عضوي المركز اللبناني للمعلومات جورج خلف وجيلبير جاد الله.

وعرض وفد المركز اللبناني للمعلومات خلال هذه الاجتماعات المستجدات اللبنانية من جوانبها كافة السياسية والأمنية والاقتصادية والمعيشية، وتناول بالتحديد موضوع المساعدات التي ستخصص للبنان في ميزانية العام 2018 حيث شكر الوفد أعضاء الكونغرس واللجان المعنية والحكومة الأميركية على المساعدات التي خصصت للبنان في خلال العام 2017 والتي شملت المستويات العسكرية والإنسانية وغيرها من المساعدات.

وقدّم الوفد خلال هذه الاجتماعات ورقة إقتراحات تتناول سلسلة ملفات وقضايا، منها ضرورة الإلتزام بمندرجات القرارات الدولية التي صدرت لصالح لبنان ومنها القراران 1701 و1559 إضافة إلى ما يمثله الدور الإيراني من خطر وتهديد على الأوضاع في المنطقة حيث جرى في هذا الإطار بحث مشروعات العقوبات الأميركية التي تفرض على النظام في طهران وعلى عدد من الكيانات الإيرانية، وطالب الوفد أيضاَ بضرورة العمل على وقف تهريب السلاح إلى حزب الله، وبذل جهود قوية من أجل تفكيك قدرة “حزب الله” على التسلح، حيث جرى التطرق في هذا السياق إلى الاقتراحات التي يتم تحضيرها في الكونغرس بغية فرض المزيد من الإجراءات الصارمة لمنع ووقف تمويل حزب الله على المستويات كافة. وأكدّ الوفد أهمية بسط الحكومة اللبنانية بقواها الشرعية وحدها سلطتها على مختلف الأراضي اللبنانية وأهمية التشدد بمراقبة وضبط الحدود.

وفي موضوع الانتخابات النيابية في لبنان شدّد وفد المركز اللبناني في ورقة الإقتراحات على ضرورة إجراء هذه الانتخابات على أساس قانون انتخابي جديد وعادل يضمن صحة التمثيل ويؤدي إلى انتخاب مجلس نيابي يعبر حقيقة عن تطلعات اللبنانيين في وطن سيّد حرّ مستقل ومتعدد.

وفي ما يتعلق الوضع الإقليمي ولا سيما المستجدات في سوريا، ركز وفد المركز اللبناني للمعلومات في واشنطن على أهمية دعم مسألة إقامة مناطق تخفيف التصعيد في سوريا على أن تكون خارجة عن سيطرة النفوذ الإيراني ونظام الأسد، وتنظيم “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية أو الميليشيات التي تدور في فلك النظام، مما يؤدي إلى تحقيق هدنة طويلة تسمح بعودة النازحين السوريين إلى هذه المناطق وغيرها من المدن السورية في نهاية المطاف، ولفت الوفد إلى ضرورة الإستمرار في دعم المفاوضات السورية التي تضمن الوصول إلى تنفيذ مرحلة الانتقال السياسي والتأسيس لحكم ودولة جديدة في سوريا قائمة على أسس الديمقراطية والتعددية وضمان حقوق جميع المواطنين وفق مبادئ العدل والمساواة.

نشير إلى أن الدكتور جبيلي عقد أيضاً سلسلة لقاءات مع أعضاء الوفدين النيابي والمصرفي اللبنانيين اللذين زارا العاصمة واشنطن.