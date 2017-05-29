بالصورة: أثيوبية تطعن مخدومها الثمانيني وتهرب..

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه عُثر فجر اليوم على جثة المغدور سلمان خيامي (مواليد عام 1931، لبناني)، وهي مضرّجة بدمائها ومصابة بطعنة في العنق بواسطة سكين، وذلك في غرفة نومه داخل منزله في بلدة جبال البطم – قضاء صور.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة المشتبه بها (تغست شلي باليغو، مواليد عام 1991، اثيوبية)، وتطلب من الذين يشاهدونها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الإتصال بفصيلة جويا في وحدة الدرك الإقليمي.