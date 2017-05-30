“القوات اللّبنانيّة” – برقا: محاضرة حول الأحزاب والديمقراطيّة

أقامت الجامعة الشعبية – برقا محاضرة سياسيّة يوم السبت ٢٠ أيار 2017 في تمام الساعة السادسة مساءً تحت عنوان “الأحزاب والديمقراطيّة – حزب القوات اللّبنانيّة”.

ألقى المحاضرة المحامي الأستاذ أنطوان عون في حضور كل من منسق منطقة دير الأحمر في “القوات اللّبنانية” الرفيق مسعود رحمة، رئيس مركز برقا في “القوات اللّبنانية” الرفيق إميل جعجع، رئيس بلدية برقا الأستاذ غسان جعجع ومختار البلدة السيدة رفقا جعجع، بالإضافة إلى العديد من الرفاق والمحازبين.

استهلّ اللقاء بالنشيدين اللّبناني والحزبي، ثم ألقى الأستاذ عون كلمة شرح فيها العلاقة بين الأحزاب والديمقراطيّة آخذاً من حزب “القوات اللّبنانية” مثالاً.

بعدها تناول عون موضوع النظام الداخلي للحزب حيث عرض بداية المرحلة التأسيسيّة للنظام، ثمّ شرح أهداف الحزب بالإضافة إلى عرض الأقسام الرئيسيّة منها موضوع الإنتساب، البنية الحزبيّة، التنظيم المركزي وصولاً للهيئات الرقابيّة.

ثمّ أكّد عون على أهميّة هذه الخطوة على الصعيدين الداخلي والخارجي، عارضاً كيفيّة تطبيقها.

في الختام فتح المجال أمام الحضور للمناقشة وطرح الأسئلة.