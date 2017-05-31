انفجار قوي في الحي الدبلوماسي بكابول

هزّ انفجار قوي الحي الدبلوماسي في العاصمة الافغانية كابول.

وارتفع عمود من الدخان الكثيف في السماء لكن لم تعرف المنطقة التي وقع فيها الانفجار وما اذا كان تسبب في وقوع ضحايا.

أدى الانفجار إلى تصاعد سحب الدخان الأسود فوق وسط المدينة في منطقة قريبة من القصر الرئاسي وسفارات أجنبية.

كما اشارت إلى تعرض المنازل الواقعة على بعد مئات الأمتار من الانفجار لأضرار مادية حيث تطايرت النوافذ والأبواب.