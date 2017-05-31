40 قتيلا وجريحا في انفجار قوي في كابول

أدى الانفجار القوي الذي وقع الأربعاء في الحي الدبلوماسي من كابول إلى وقوع ما لا يقل عن أربعين ضحية بين قتيل وجريح، على ما أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية.

وقال المتحدث نجيب دانيش إن هناك أربعون قتيلا وجريحا من دون أن يكون بوسعه إعطاء المزيد من التفاصيل في الوقت الحاضر.

وأفاد متحدث باسم وزارة الصحة بأن أكثر من ستين جريحا معظمهم من المدنيين نقلوا إلى مستشفيات كابول، مضيفا أنه لم يعرف عدد القتلى بعد.

وكان دانيش ذكر بأن سيارة مفخخة انفجرت من دون أن يضيف اي تفاصيل عن هدف الاعتداء. ويضم الحي الدبلوماسي في كابول عددا من السفارات الاجنبية.

وقالت وزيرة الخارجية الهندية شوشما سواراج إن طاقم السفارة الهندية سالم بعد الانفجار في كابول.

ولم تتبن اي مجموعة الهجوم لكن الانفجار يأتي بعيد بدء “هجوم الربيع” الذي تشنه حركة طالبان سنويا.