وقفيّة سيّدة العناية في جبيل نعت السيدة جميلة باسيل

نعت “وقفيّة سيّدة العناية بتولية البطريرك الماروني” في أدونيس – جبيل السيدة جميلة باسيل عقيلة رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة “امتياز كهرباء جبيل” المهندس إيلي باسيل.

ويصل جثمان الفقيدة من مدينة ليون – فرنسا إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في الثانية بعد ظهر السبت 3 حزيران الجاري، كما ويُحتفل بالصلاة لراحة نفسها في كنيسة سيّدة الدويْر – الفيدار – جبيل يوم الأحد 4 الجاري الساعة الخامسة بعد الظهر.

وتُقبل التعازي قبل الدفن وبعده، ويوميّ الإثنين والثلاثاء 5 و6 الجاري من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، حتى الثامنة مساءً في صالون كنيسة سيّدة الدوير – الفيدار.