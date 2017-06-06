دريان استقبل وفدا من “الجماعة الإسلامية”:لنقاشات هادئة في قانون الانتخابات

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، وفدا من “الجماعة الإسلامية” برئاسة الأمين العام عزام الأيوبي.

بعد اللقاء، قال النائب عماد الحوت باسم الوفد، إنّ الزيارة هي للتهنئة بشهر رمضان المبارك، ولتسليمه وثيقة “رؤية وطن” التي صدرت عن المؤتمر الأخير لـ”الجماعة الإسلامية”، وشكره على المشاركة في الجلسة الافتتاحية.

وأضاف: ” تداولنا أيضا بالشأن العام، وكانت الرؤية مشتركة في ما يتعلق بقانون الانتخابات، وضرورة الوصول إلى هذا القانون، وأهمية أن تكون النقاشات هادئة بعيدا عن المزايدات الإعلامية والتصعيد، حتى نستطيع ان نطمئن اللبنانيين بقانون جديد”.

وأعلن أن هاجس الواقع المعيشي والاجتماعي الضاغط على جميع اللبنانيين كان حاضرا في الاجتماع، وكان هناك كلام واضح عن ضرورة تفعيل الحكومة لدورها في هذا الاطار، وليس الانتظار لإقرار قانون الانتخابات، مشيرا إلى واقع الكهرباء والبطالة والأزمة الاقتصادية الضاغطة على اللبنانيين، مؤكدا أنه ينبغي أن تتفاعل الحكومة مع هذه الأمور.

أما بالنسبة إلى الاتفاق على قانون النسبية، ورأى أنه في كل الاتصالات انه في حال الذهاب إلى قانون النسبية هناك حاجة على الأقل لستة اشهر، وبالتالي تجاوز هذه السنة، فإما يكون في آخر العام، او في بداية العام المقبل.

وأكد أنه تم الاتفاق على المبدأ النسبية، معتبرا أن باقي النقاش تفاصيل، والشيطان يكمن في التفاصيل، وان كنا في شهر رمضان تصفد الشياطين فيه، ولكن شياطين الإنس يبدو اقوى من هذا التصفيد.