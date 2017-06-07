مقياس النجاح الذي اعتدنا عليه في مجتمعاتنا الشرقية بحاجة الى ميزان واعادة تأهيل. فالتمييز المعتمد على ارتفاع معدل العلامات المدرسية فقط، لا يكفي لبناء المجتمعات الحضارية والسباقة.

ما حصل اليوم في إحدى مدارس زحلة، هو دليل واضح على كيفية تحويل اولادنا الى أشباه آلات مهمتها تخزين فائض من المعلومات في أدمغة خالية من الإنسانية والمبادئ. فخلال يوم ترفيهي أقامته إدارة المدرسة المعنية لطلاب المرحلة الأساسية في حرمها الخاص، تجمهر التلاميذ في زاوية مخصصة لبيع الحيوانات الأليفة والتي أثبتت الدراسات مدى أهمية وجودها في حياة الطفل ومساعدتها له في تنمية حس المسؤولية لديه.

لكن المصيبة الأخلاقية وقعت عندما بدأ بيع “البضائع” بأكياس نايلون لأطفال فوجؤا بموت سمكتهم أو أرنبهم أو فأرهم بعد وقتٍ قليلٍ فقط.. ففي درجة حرارة تجاوزت الثلاثين حُكِم على تلك المخلوقات الصغيرة بالإعدام نتيجة الإختناق والجفاف داخل تلك الأكياس.

المسؤولية التي نتحدث عنها، هي نفسها التي تنصّل منها صاحب متجر الحيوانات الأليفة وإدارة المدرسة التي اعتبرت ان الخطأ يقع على عاتق الأهالي الذين أرسلوا المال مع أطفالهم، علماً انه من المستحيل ان يشارك اي طفل بنشاطات مماثلة من دون ان يحمل في جيبه مالاً يكفيه لشراء الماء والطعام واللعب ببعض الآلات التي تخضع لرسوم اضافية. كما انّ المدرسة المسؤولة الأولى والأخيرة عن وجود المتجر داخل حرمها.

أمّا صاحب المتجر فقد اعتبر ان كمية الهواء تكفي لبقاء الحيوانات على قيد الحياة لمدة خمس ساعات، متناسياً درجات الحرارة المرتفعة والحركة المتواصلة التي تتعرض لها خلال حمل الطفل لها، ليعود وينكر انه هو من يزود التلامذة بأكياس النايلون، علماً ان اسم المتجر مطبوع عليها.

مأساة أخلاقية لا بل مجزرة إرتكبت اليوم وترتكب يومياً في ظل غياب الوعي واحترام مخلوقات الله، أما الضحية الفعلية فهي اطفالنا الذين ينشؤون على الطمع واللامسؤولية.. فيا مدارس لبنان رفقاً بنا وبأجيال الغد، قللوا الحشو من برامجكم التي تنتج أدمغة باردة متحجرة شبيهة بآلات نسخ متعطشة لجمع العلامات، واعتمدوا تلك التي تعزز في أطفالنا روحية المنافسة الشريفة واحترام الخلق، وتنتج مجتمعات مبدعة متحررة وخلاقة.

كما اننا نذكركم انه من لا يحترم المخلوقات الأدنى لن يحترم الأسمى حتماً…