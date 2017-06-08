علِّقوا المشانق، فهذا الفعل الوحيد الذي قد يشفي غليلَ أهل روي حاموش وأصدقائه. علِّقوا المشانق لأنه آنَ الأوان لضبطِ «المزرعة» التي بات اللبنانيون يعيشون فيها، وعلَّ «الزعران» يتربّون. علِّقوا المشانق، لأنّ زمن «حقوق الإنسان» ولّى في حضرةِ دماء الشاب المهندس.

لم يتوقّع إبنُ الـ 23 عاماً، أنّ ليل الثلثاء سيقلب آخرَ صفحات كتاب حياته، بعدما احتفل بعيد ميلاده منذ نحو أسبوع، فما حصَل لم يكن في حسبانه ولم يعتقد أنّ نهايته ستكون برصاصتَي «زعران».

وفي التفاصيل التي حصَلت عليها «الجمهورية» من مصدر أمني، فإنّه وبعدما أنهى روي وصديقه جوني نصّار العشاءَ في منطقة الكسليك، صعدا في السيارة التي كان يقودها جوني، وفي منطقة نهر الكلب «طاردتهما» سيارة من نوع «بي أم» سوداء ذات زجاجٍ داكن يقودها 3 شبّان، من دون أن يفتح لهم جوني الطريق ليقطعوا.

ويضيف المصدر أنّ «السيارة صَدمت سيارتَهما من الخلف في جل الديب، فعندها ترجّلَ كلّ مِن روي وجوني لمعاينةِ ما جرى، إلّا أنّ الشبّان الثلاثة نزلوا من سيارتهم وبدأوا بالضرب على سيارة جوني، ما أحدثَ تشابكاً بين الطرفين تلاسَنا على إثره، ليعاودَ روي وجوني الصعودَ إلى سيارتهما ويفرّا هرَباً من تفاقمِ الإشكال، وعلى جسر الدورة لاحَظا أنّ السيارة ما زالت تطاردهما فدخَلا الكرنتينا، لكن تبيَّنَ أنّ الطريق التي سلكاها كانت مقطوعة».

وتشير المعلومات إلى أنّ المجرمين عندما حاصَروا روي وجوني، ترَجّلوا من السيارة، فأطلقَ أحدهم النار على روي مردِياً إياه فوراً، عندها فتَح جوني باب السيارة وهرب، فأُطلِقت عليه 4 رصاصات من دون أن تصيبَه وساعدَته عتمة الليل وطبيعةُ المكان الذي حاصَروهما فيه على الهرب، وإذ لم يستطيعوا اللحاقَ به أو إصابتَه، فرّوا هاربين، ليتّصل هو بغرفة عمليات الأمن الداخلي مبلِغاً عن الحادث، مع العِلم أنّه لم يحصل إطلاق نار على الأوتوستراد كما انتشَر.

وبحسب كاميرات المراقبة على الطرق، فإنّ السيارة لم تُرصَد على الطريق البحرية باتّجاه وسط بيروت، وكذلك الحال بالنسبة لمنطقة العدلية – المتحف، ما رجّح أن تكون قد فرّت باتجاه الشوارع الداخلية في الأشرفية.

ونتيجة الكلام الذي انتشر حول دخولها الضاحية، راجعَت الأجهزة الأمنية أشرطة كلّ الكاميرات المركّبة على مداخل الضاحية عند الحواجز العسكرية وأجرَت مداهمات، كما راجعَت عدة كاميرات مركّبة على طريق بيروت – دمشق. وتَجدر الإشارة إلى أنّ شهوداً كانوا موجودين عند حصول إشكال جل الديب أعطوا إفاداتهم، وهو ما سرَّع عملية التحقيق.

روايات مختلفة

بدورهم، يؤكّد أصدقاء روي لـ«الجمهورية» أن لا «إشكال حصَل بين روي وجوني من جهة والقتَلة مِن جهة أخرى، إذ إنّ جوني عندما ترجَّلَ من سيارته لمعاينة الحادث تنبَّه لوجود أسلحة مع الطرف الآخر، فعاوَد الصعودَ إلى سيارته من دون افتعال أيّ إشكال أو النطق بأيّة كلمة».

وتبقى كلّ هذه الروايات غيرَ دقيقة إلى حين إصدار مديرية قوى الأمن الداخلي بياناً بالتفاصيل فور اكتمال التحقيقات الجارية تحت إشراف الرئيس سمير حمود، خصوصاً بعد توقيف شعبة المعلومات مطلقَ النار (محمّد حسن الأحمر) ليل أمس في برج حمّود، في بيت صديقته.

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ«الجمهورية» فإنه بعد مقاطعة إفادات الشهود وما ورد في التحقيقات ومتابعة حركة الإتصالات والكاميرات، حدّدت شعبة المعلومات هوية المشتبه به ومكانه، ونفّذت قوّة منها عمليةً أمنية دقيقة، تحت إشراف المدير العام اللواء عماد عثمان ورئيس الشعبة العقيد خالد حمود، في منطقة سكنية مكتظة تمكّنت على أثرها الدورية من مباغتة المشتبَه به ومفاجأته من دون أن يتمكّن من الهرب أو مقاومة العناصر الأمنية، فسُحِب بسرعة الى خارج المنطقة واقتيد إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حيث بوشِرت التحقيقات معه فوراً، وتمّ ضبط مسدّس حربي جرَت عملية تحليل البصَمات عليه، ومقارنة الرصاصات الفارغة التي وُجدت في مكان الجريمة، للتأكّد ما إذا كان المسدّس نفسه الذي استخدِم في العملية، كما ضبَطت رمّانتين يدويتين وهاتفين خَلويَين.

العائلة المفجوعة

في صالون كنيسة مار الياس في المنصورية، حيث منزل ذوي روي، جلسَت أمُّه، وقد بدت وكأنّ هموم الدنيا ملقاة على كتفَيها، عيناها فارغتان لا حياة فيهما، لا تقوى على النهوض أو الكلام، كلّ ما بوسعها فِعله هو الاتكاءُ على كتِف واحدةٍ من النساء اللواتي حاوَطنَها والغرقُ في سكونٍ عميق.

أمّا هنَّ، فأفرغنَ غضبَ الكرة الأرضية في أعينهنّ، نساءٌ يستطعنَ لو نهضنَ شنّ حربٍ عالمية ثالثة، ملامحُ بُغضٍ محتدّة طغَت على الموجودين في صالون الكنيسة من دون النطقِ بأيّة كلمة، فهولُ الصدمة كان كافياً لقطعِ الكلمات من حناجرهم.

والدُه مصدوم، كيف لِروي أن يُقتَل؟ ينظر في الأرض من دون أيّ همسة، هدوءُه هدوء بركان ما قبلَ الاشتعال، لا كلام لا مواقف، روي قُتِل ما نفعُ الكلام؟

«كيف بدنا نكمِّل من دونو؟»

أصدقاء روي يبكون بشدّة، وهل أصعبُ من رؤية شبّان في ربيع أعمارهم يبكون رفيقَهم؟ شبّانٌ بدلاً من أن تضيقَ الدنيا بأحلامهم، لا يفكّرون سوى بكيفية إمضاءِ بقيّةِ حياتهم في غياب روي. «نحن مجموعة من الشبّان، نلتقي كلّ يوم، وروي ملاكُنا نحلف باسمِه، هو شابّ مهذّب ويتّقي الله، وأكثرُنا هرَباً من المشكلات، يبتعد عنها دائماً، كيف سنكمِل من دونه؟» يسأل أحدهم.

ليوضح آخر: «عادةً عندما يموت أحد، فإنّ الجميع يَذكر حسناته ويتحدّث عنها، إلّا أنّ من يعرف روي يتأكّد من أننا لا نبالغ بما نقوله عنه، كان قدّيساً وما زال منتسِباً لإحدى الحركات الرسولية التي دخَلها عندما كنّا في المدرسة حتى اليوم».

فيقاطِعه أحدهم سائلاً: «هل علينا حملُ السلاح لدى خروجنا من منازلنا؟ يقول لنا أهلُنا انتبِهوا من السرعة، روي لم يكن مسرعاً ومات… كان يضع حزامَ الأمان ومات.. هل يجب ألّا نترجّل من سياراتنا في حال تصادمَت مع سيارة أخرى خوفاً من أن يكون صاحبُها مسلّحاً؟».

أخطأ أهلُ روي

أخطأ أهلُ روي في تربيتهما لابنهما. أخطأا يوم سلّحاه بشهادة هندسة من جامعة الروح القدس – الكسليك، كان يُفترَض أن يتسلّمها قريباً، أخطأا يوم زرعا فيه من البراءة كمّاً لم يخوّله مواجهة «الزعران»… كان يَجدر بهما ربّما أن يعطياه سلاحاً ويُفلتاه بين الناس، أن يعلّماه أنّ القتلَ ليس إجراماً وأنّ القانون لن يطاوله لأنّه «محمي»، أن يحفرا في ذهنه أنه في البلد الذي يعيش فيه، كلٌّ يأخذ حقّه بيده، تماماً كما فعل أهالٍ غيرُهما في لبنان.

كم تعبَ والداه ليكبرَ وأخاه، كم سهرا لياليَ بجانبه لينام، كم انتظراه لينهيَ اللعب تحت المنزل ويعودَ سالماً، كم صَلّيا له وتضَرّعا طالبَين من العذراء أن تحميَه. أخطأ والدا روي في تربيته.

فهما علّماه أنّ «داعش» يأتي على هيئة ملتحِين يلبسون أسود ويفلِتون شعرَهم كالنساء، لم يعلّماه أنّ بيننا ألف داعشي يسرَحون ويمرحون يلبسون «جينز» و«تيشرت» ويشهرون أسلحتَهم عند أيّ سوء تفاهم، نسيا أن يفهما روي أنّ بيننا مجرمين لا أمّهات خلفَهم ليعلّمنَهم ما تعلّمه روي من أهله.

إذاً، علّقوا المشانق. علّقوها في ساحة الجريمة لترتاحَ نفسُ روي، فهنا حقوق الإنسان… روي هو «الإنسان» ولا أحدَ يستحقّ أكثرَ منه أن يَحظى بحقوقه، علّقوا المشانق كي لا تتكرّر مأساة روي، علّقوا المشانقَ كي لا تقتلوه مرّتين وتقتلوا معه مواطنين ما زال لديهم ذرّةُ أملٍ بعدالة القضاء، علّقوا المشانقَ علَّ «الزعران» يتربّون، وعلّ أرواح شهداء السلاح المتفلّت تستريح في عليائها.