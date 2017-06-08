بالصورة: خالد ضحية الكهرباء ومولّداتها

وقع خالد إجبار التاسع والعشرين من العمر ضحية أصحاب المولدات في صيدا الذين يحاولون توفير الاشتراك الذي يتقاضون ثمنه أضعافاً مضاعفة عن باقي المناطق.

خالد شاب يعاني من صعوبات في السمع والنطق بسبب عملية نقل دم أثر ولادته مع شقيقه التوأم الذي تضرر أكثر منه فأصيب بشلل دماغي.

وبعد إصابة والده بفالج، قبل نحو عام وجد نفسه مسؤولا عن رعايتهما مع أمه المريضة.

وفي التفاصيل،أثناء نزول خالد ليحضر أغراض والدته، إنقطع التيار الكهربائي فخرجت أمه لتفتح له باب المصعد، ولأن صاحب المولّد لا يعمل على تشغيله إلا بعد انقطاع التيار بساعة، فتحت إمه الباب وكان المصعد توقف في منتصفه.

وعندما حاول القفز تعثر وسقط في قاعدة المصعد من الطابق الثالث.

وعلى أثرها، تم نقله إلى مستشفى غسان حمود في صيدا حيث تبين أنه مصاب بكسور في الكتف والحوض وجروح في رأسه وظهره.