توقيف سوري اعترف بتواصله مع مجموعات ارهابية مسلحة

محلياتالجمعة 09 حزيران 2017 توقيف سوري اعترف بتواصله مع مجموعات ارهابية مسلحةأوقفت دورية تابعة المديرية البقاع الإقليمية في أمن الدولة السوري (د.أ) بجرم الدخول خلسة الى لبنان والتجوّل ببطاقة هوية مزوّرة، تحمل إسم شخصٍ سوريّ آخر. وبتفتيش منزله، تمّ العثور على بطاقة هويته الأصليّة. وقد إعترف الموقوف أثناء التحقيق بأنه يتواصل مع المجموعات الإرهابية المسلّحة في سوريا، وشارك في القتال إلى جانب عناصرها منذ العام 2012 ، وكانت مهمّته بناء التحصينات للمسلّحين. كلمات مفتاحية:توقيف سوريمجموعات ارهابيةالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام