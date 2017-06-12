بالصور- جولة للنائب جعجع على وادي قاديشا ومدرج مهرجانات الأرز… و”الحكيم” يفاجئ الحضور

جالت عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب ستريدا جعجع في وادي قاديشا ومدرج “مهرجانات الأرز الدولية”، حيث يجري التحضير حالياً لفيلم وثائقي عن الوادي، يعرض آخر شهر حزيران على محطة الـ “mtv” بمشاركة وجوه وطنية وسياسية.

وخلال جولتها في الوادي، تحدثت جعجع عن أهمية الوادي التاريخية والروحية والثقافية والبئية، وشددت على ضرورة العمل لإبقائه على لائحة التراث العالمي، موضحةً أن “من دوافع هذا التصنيف، هو سكن بعض الأهالي فيه. ومن هذا المنطلق، نحن نعمل على تحسين ظروفهم لإبقائهم متجذرين في أرضهم وبيوتهم”.

مدرج الأرز

بعدها، جالت جعجع في “مدرج مهرجانات الأرز الدولية”، يرافقها المخرج باسم كريستو وايلي رزق من الـ “mtv”، وناتالي رحال وشادي فياض من شركة “ICE”، إضافة الى مهندس الإضاءة نسيب ماضي وأعضاء من “لجنة مهرجانات الأرز الدولية” الأب خليل رحمة، رولا عريضة، الدكتورة ليلى جعجع، أسعد كيروز ونائب رئيس بلدية بشري جوزيف لدس الفخري. وجرى الاطّلاع ميدانياً على كيفية وصل مسرح المهرجان بغابة الأرز بطريقة فنية، آخذين في الاعتبار شروط وزارة البيئة ومكتب الأونيسكو، حيث ستضاء ليلة افتتاح المهرجان في 29 تموز المقبل.

وكانت شركة طيران الشرق الأوسط، بشخص مديرها العام محمد الحوت، قد ساهمت بتكاليف هذا المشروع.

وقبل تجربة الإنارة، فاجأ رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع الجميع بحضوره، ليتفقد الاستعدادات التي تجرى على هذا الصعيد لأول مرة بعد 19 عاماً من إدراج غابة الأرز الدهرية على لائحة التراث العالمي.