بعد سقوطها من المصعد… إبنة الـ3 سنوات الى جوار الرب

بعد الحملة الكبيرة لجمع دم للطفلة ميلا حبيقة ابنة الـ3 سنوات، أفادت المعلومات أن الطفلة فارقت الحياة.

يذكر أن ميلا كانت قد سقطت من مصعد المبنى التي تقطن فيه بعد انقطاع التيار الكهربائي ومحاولات اخراجها التي باءت بالفشل فسقطت في المنور ما أدى الى دخولها في غيبوبة الى أن فارقت الحياة منذ بعض الوقت.

أسرة موقع “القوات اللبنانية” الالكتروني تتقدّم من عائلة حبيقة بأحر التعازي.