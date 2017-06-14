الجنائية الدولية تطالب باعتقال سيف الإسلام القذافي

أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أن مذكرة التوقيف الصادرة بحق سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، لا تزال سارية المفعول، وطالبت باعتقاله وتسليمه للمحكمة. وجاء في بيان أصدرته المحكمة اليوم الأربعاء، أن بنسودا تدعو ليبيا وكافة الدول القادرة على ذلك، لاعتقال القذافي وتسليمه للمحكمة فورا.

وذكرت المدعية بأن مذكرة التوقيف بحق القذافي الصادرة في 27 يونيو/حزيران عام 2011، تتعلق بتورطه المحتمل في جرائم ضد الإنسانية. وتابعت أن السلطات الليبية ملزمة باعتقال المشبه به وتسلميه للمحكمة فورا بغض النظر عن أي قوانين عفو تصدر داخل البلاد.

وكان محامي سيف الإسلام قد أكد الأحد الماضي الإفراج عنه من السجن بمدينة الزنتان تنفيذا لقانون عفو صادر عن البرلمان.

وقالت بنسودا إن المحكمة على علم بالتقارير عن الإفراج عن القذافي، وهي تدقق حاليا في صحة هذه المعلومات، ودعت السلطات الليبية ومجلس الأمن الدولي وكافة الدول المشاركة في اتفاقية روما والدول الأخرى والمنظمات إلى تقديم أي معلومات تتعلق بالمكان الذي يوجد فيه حاليا.