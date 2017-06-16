اوساط قانونية دستورية: غياب وحدة المعايير بين الدوائر من الثغرات

اكدت اوساط قانونية دستورية لـ”الديار” ان غياب وحدة المعايير بين الدوائر الانتخابية تعتبر واحدة من الثغرات الاساسية في قانون الانتخاب والتي لن تجد لها اي مخرج في مناقشات مجلس النواب الجمعة، لان تعديلها سينسف الاسس التي قام عليها التفاهم في تقسيمات الدوائر الـ15، مع العلم ان عدم التناسب بين الدوائر الانتخابية لناحية عدد المقترعين وعدد النواب، يشكل “ثغرة” يعتد بها في اي طعن بالقانون العتيد.

ثمة ثغرة اخرى تتعلق بمصير مقاعد اللوائح الخاسرة غير المكتملة، ففي حال خسرت احد المقاعد لاي سبب من الاسباب، لا يجيب القانون عن كيفية منح هذا المقعد لاي من اللوائح المنافسة، مع العلم انه يمكن حل هذه المعضلة عبر «قاعدة» النسبة والتناسب بين اللوائح الفائزة.. فهل يتنبه المشرعون لهذا الامر اليوم؟