جعجع إلتقى مرقص في معراب… والأخير أهاده كتاباً بعنوان “السياسة تحت حكم القانون”

التقى رئيس جزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع المحامي د. بول مرقص في معراب، الذي أهداه كتابه الرابع عشر بعنوان:”السياسة تحت حكم القانون”، ودعاه الى حفل التوقيع يوم الجمعة 23 حزيران 2017 الساعة 10.30 صباحاً حتى الساعة 7.30 مساءً في الباحة الخارجية للمكاتب الجديدة لـ”جوستيسيا” في العدلية، بيروت مقابل درج العدلية، سنتر سيكوبا الطابق الثاني.