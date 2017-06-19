البحرية السعودية اعتقلت 3 من الحرس الثوري الإيراني قرب حقل مرجان النفطي

احتجزت البحرية السعودية ثلاثة عناصر من الحرس الثوري الإيراني، كانوا على متن أحد الزوارق التخريبية التي دخلت المياه الإقليمية السعودية، وكانت متجهة إلى حقل المرجان النفطي، حسب ما أفاد بيان لوزارة الثقافة والإعلام السعودية.

ونقلت رويترز عن بيان الوزارة: “إن البحرية السعودية اعتقلت ثلاثة من أفراد الحرس الثوري الإيراني من قارب تم ضبطه مساء يوم الجمعة، حين اقترب من حقل مرجان النفطي قبالة ساحل المملكة”.

وأضاف البيان “كان هذا واحداً من ثلاثة قوارب اعترضتها القوات السعودية. تم ضبطها وعلى متنها ثلاثة رجال بينما هرب الإثنان الآخران”.

وأضاف البيان “تستجوب السلطات السعودية الآن المعتقلين الثلاثة أعضاء الحرس الثوري الإيراني”.