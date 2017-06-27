مطر التقى الصراف في الاشرفية

استقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر في دار مطرانية بيروت في الأشرفية، وزير الدفاع يعقوب الصراف، في حضور النائب العام للأبرشية المونسنيور جوزف مرهج، النواب الأسقفيين، رئيس جامعة الحكمة الخوري خليل شلفون ولفيف من كهنة الأبرشية.

وتم في اللقاء عرض للاوضاع على الساحة اللبنانية، وأشاد مطر بأداء الجيش اللبناني والقوى الأمنية والتعاون في ما بينهم لبسط السلام والأمان في لبنان على الرغم من كل التحديات التي تعترضهم، وتعرض أمن المواطنين والمقيمين وسلامتهم.