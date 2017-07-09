عودة النازحين ضرورية… كنعان: لإبعاد الجيش عن التجاذبات السياسية

أشاد امين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان بالعملية النوعية التي قام بها الجيش في عرسال، وردا على الحملات المرتبطة بالتوقيفات، قال كنعان: “الجيش ليس للمتاجرة وتحقيق المكاسب فهو خط احمر، فهل المطلوب ان تبقى المؤسسة مكتوفة اليدين امام المخاطر؟”، وداعيا الى ابعاد الجيش عن التجاذبات السياسية.

وعن التباينات حول ملف اعادة النازحين السوريين شدد كنعان في حديث عبر “صوت لبنان – الضبية” على ضرورة عودتهم بعيدا عن الوسيلة داعيا الى عدم تحويلها لقضية خلافية والى ابعاد ملف النزوح عن السجالات للخروج بحلول وفق المصلحة الوطنية لا الحزبية ولا الطائفية.

كنعان أكد على ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب وانصاف المتقاعدين داعيا الى إعادة النظر بمصادر التمويل بما لا يؤذي الاقتصاد ويصيب المواطنين بالضرر.

وتمنى على المعنيين ضرورة المواكبة السياسية للسلسلة بعمل جدّي يمهّد لاقرارها لأنها مسألة حقوقية اقتصادية كبيرة.

واعتبر كنعان ان ملف السلسلة يحتاج الى إرادة وعمل جدي لافتا الى انها درست والجميع يعلم مكامن القوة والخلل ليتوّج في الجلسة التشريعية.

ولفت كنعان الى انه من المفترض ان يتم الانتهاء من الموازنة في غضون عشرة ايام اذا انعقدت الجلسات التي دعي اليها قائلا: “الموازنة اولوية بالنسبة لنا”.

وحول قطع الحساب لفت الى ان ابراء الذمة للحكومات المتعاقبة غير ممكن، وقال: “بدل تصفير الحسابات والموافقة عليها مع التحفظ كما حصل سابقاً فليعلّق العمل للمادة 87 لفترة محددة تعود بعدها لتطبّق”. واضاف: “على الحكومة إحالة مشروع قطع الحساب او اللجوء الى حل دستوري موقت يتيح للمجلس النيابي إقرار الموازنة والادارة المالية استكمال عملها”.