إشكال جورة بدران… آل غانم يوضحون: لم يعتد أحد على الأب كيروز

بعدما نشرت “جرس سكوب” خبراً عن تعرّض الأب إيلي كيروز، كاهن رعية مار اسطفان في بلدة العذرا – كسروان، ونجله “الدركي” شادي كيروز للإعتداء بالضرب، ما أدى إلى نقل الكاهن إلى مستشفى “سيدة لبنان” للمعالجة.

صدر عن آل غانم التوضيح التالي: “استيقظ أهالي جورة بدران صباح الأحد على صراخ وضرب واقتحام لحرمة المنازل من قبل آل كيروز الذين يسكنون في جورة بدران، حيث اقتحموا منزل ف.غانم فعمدوا الى شتمه.

ويعود سبب الإشكال إلى أن أولاداً من عائلة كيروز كانوا يلعبون في الأحراش ويشعلون النيران، فنبههم أحد الأشخاص من آل غانم من تبعات إشعال النار في الحرش لا سيما وأن درجة الحرارة مرتفعة جداً ما يتسبب بكارثة كبيرة، فبادر الأولاد إلى شتمه، ووقع الإشكال.

بعد ذلك، قام الأب كيروز بزيارة منزل آل غانم من أجل التهدئة بحضور النائب السابق منصور البون غانم وإنتهى الموضوع عند هذا الحد، ففوجىء آل غانم في مساء اليوم التالي بوجود شبان من آل كيروز أمام منزلهم يشتمون ويهددون وبحوزتهم أسلحة، مع العلم أن معظم الشبان من آل كيروز ينتمون إلى السلك العسكري. عندها رد شبان من آل غانم بالمثل وحصل الإشكال وأصيب نجل كاهن الرعية شادي كيروز ونقل إلى المستشفى.

تجدر الإشارة إلى أن أحداً لم يتعرض للأب كيروز وهو موجود في بيت الوقف في جورة بدران مع عائلته، وكل الأخبار عن تعرضه للضرب عارية عن الصحة”.