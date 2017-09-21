توقيف لبناني في صيدا وسوري في بنت جبيل بجرم حيازة مخدرات

أوقفت دورية من المكتب الاقليمي لمكافحة المخدرات في الجنوب عند مدخل مدينة صيدا اللبناني ابراهيم ع. المطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات، وضبطت بحوزته كمية من الحبوب المخدرة.

كما ضبطت دورية في منطقة بنت جبيل تابعة لمكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الجنوب، شتولا من نبات حشيشة الكيف مزروعة في محيط منزل في احدى نواحي المنطقة، حيث تم توقيف صاحب المنزل وهو السوري “باسل و.”، وبوشر التحقيق معه تحت اشراف القضاء المختص.