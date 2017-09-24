كتبت جوزفين حبشي في مجلة “المسيرة” – العدد 1629:

كانت الصدمة كبيرة عندما تم توقيف زياد دويري مخرج فيلم «الصدمة» في مطار بيروت ليل الأحد 10 أيلول الجاري. الإهانة (العنوان الأجنبي لفيلمه الجديد «قضية 23») لم تَحُل عليه هو شخصيا، ولا على السينما، ولا حتى على لبنان اللانفتاح والحرية والثقافة والفن والجمال. الإهانة حلَت على بعض الذين ابتلوا بمرض الحقد، خصوصا بعدما حقق دويري نجاحا كبيراً في أحد أهم وأعرق المهرجانات السينمائية في العالم، مهرجان البندقية السينمائي، فحصد فيلمه «قضية 23» جائزة أفضل ممثل آلت للممثل الفلسطيني كامل الباشا. ترى هل يُعاقب مخرج «بيروت الغربية» إبن بيئة تؤيد حركة الناصريين المستقلة-المرابطون، على انفتاحه على القسم الشرقي من بيروت ثقافيا ودينيا وسياسيا؟

مخرج «ليلا قالت ذلك» (Lila dit ça) المشرقط بشغفه وطاقته وعفويته وصدقه، قال ذلك وأكثر من ذلك في هذه المقابلة مع مجلة «المسيرة»، بمناسبة إطلاق فيلمه «قضية 23» في بيروت (وهو الفيلم الذي رشحته وزارة الثقافة اللبنانية لتمثيل لبنان في الأوسكار). فيلم يعرض لأول مرة في تاريخ السينما اللبنانية واقع تهميش معاناة المسيحيين ووجع «القوات اللبنانية» وأسباب الشعور بالكره تجاه الفلسطينيين بمنتهى الواقعية والمصداقية. ماذا قال دويري في هذا الحديث؟

أصبحت اليوم حاملا لقضية الدفاع عن حرية التعبير ومحاربة القمع. فعلى رغم رفضك توجيه الرسائل من خلال أعمالك، إلا أن أفلامك لم تخل يوما من رسائل دسمة ومثيرة للجدل.

من يصنع فيلما وهدفه من الأساس توجيه رسالة ما، ستكون نتيجه فيلمه مصطنعة. القصة الصلبة هي التي تتطوّر تباعا وتقودنا الى الرسالة وليس العكس. عندما كتبت أنا وجويل توما قصة «قضية 23» لم نكن نهدف لشريط يدعو لمصالحة وطنية. قصة فيلمنا حيوية وتنطلق من واقعة حقيقية جرت معي شخصيا. لقد كنت أروي النباتات على شرفة منزلي في مونو عندما تساقط الماء على أحد العمال الفلسطينيين في الحي. استشاط العامل غضبا ووصفني بالكلب. طبعا رددت له إساءته بإهانة أكبر بكثير تستهدف كيانه كفلسطيني. جويل صُدمت وطلبت مني أن اعتذر منه وهكذا حصل. ومن هنا ولدت شرارة الفيلم.

ما جرى معك، تحوّل في الفيلم قصة طوني القواتي المتعصب ضد الفلسطينيين لأسباب لن نعرفها إلا في آخر الفيلم. هل طوني هو زياد دويري المسلم اليساري الولادة الذي راجع نفسه ومعتقداته وقدم نقدا لذاته قبل غيره، وتصالح مع عدوه؟

أنا ككل لبناني ولدت وترعرعت في بيئة معينة تكرة البيئة الثانية وتتهمها بكل ويلات الحرب. في الحرب كلنا عشنا داخل شرنقاتنا، منغلقين على أنفسنا، نرفض التحاور مع الآخر الذي نعتبره العدو الأعظم. أنا ابن عائلة يسارية، أمي حاربت مع «المرابطون» ولطاما سمعتها تقول «القنابل التي كانت تسقط على الشرقية كانت من دون صواعق». أقاربي قتلوا على يد الأحزاب المسيحية خلال الحرب لذلك كنا نكرههم بشكل أعمى وندعوهم الفاشستيين والانعزالين وكنا نظن أن المسيحيين لا يعانون وهم أغنياء. هذه أشياء كنت أسمعها طوال مراهقتي وشبابي وكنت أرددها أيضا.

كيف حدث هذا الانقلاب في داخلك، لتقدم اليوم فيلما من وجهة نظر المسيحي القواتي الذي كنت تعتبره أنت وبيئتك الشيطان الأكبر؟

سفري الى الولايات المتحدة للدراسة كان نقطة التحوّل الأولى، فقد ابتعدت عن محيطي المغلق بأفكاره الموروثة. التحوّل الثاني عودتي الى لبنان ولقائي بجويل توما ابنة بكفيا المسيحية القواتية. لا أقول إنني تغيّرت بين ليلة وضحاها، بل بدأت أرى وألمس وأكتشف حقائق جديدة بسبب حشريتي ورغبتي في معرفة ما أجهله.

وماذا عن التحوّل الثالث؟

سمير جعجع هو التحوّل الثالث. أكن له معزّة كبيرة وأقدر إنسانيته. التقيت به تعلقت به وأحسست أنه أكبر من التاريخ. زرته لأول مرة قبل 3 أعوام وكنت بصدد بدء كتابة سيناريو «قضية 23». تكلمنا كثيرا وتفهّمت وجهة نظر «القوات» التي تعاطت في مرحلة سابقة مع إسرائيل لتدافع عن لبنان. اضطرت «القوات» للتعامل مع إسرائيل حتى لا يبتلعوا البلد.

هل تدخّل الحكيم في كتابة سيناريو الفيلم؟

الحكيم لم يقرأ النص ولم يطرح أي سؤال حوله، وعندما أنهيت الكتابة طلبت منه قراءته فرفض. قال لي: «بتعمل اللي بدك ياه. يمكن وافق ويمكن ما وافق بس مش رح إمنعك تعمله. أنت فنان وعم بتقدم وجهة نظرك الفنية وأنا بحترم الفن. لما ينعرض الفيلم رح إحضرو وبحال ما عجبني، كون على ثقة إني مش ممكن اعترض». اصريت أن يطلع عليه أحد من قبله منعا لأي مغالطة، فقرأه بعض المستشارين وأعطوا بعض الملاحظات حول بعض المواقف والتعابير. ولكنني أبقيت عليها لأنها حلوة. سمير جعجع يقول لطوني «أنا بعرف شو وجعك بس صار لازم تطوي صفحة الماضي». سمير جعجع في الفيلم كبير كما هو فعلا.

ولهذا السبب شعرت بالرغبة في تقديم وجهة نظر الجانب المسيحي المهمّشة عادة؟

المسيحيون قاموا بمراجعة ذاتية، وهم سبق أن صنعوا فيلما وقالوا إنهم أخطأوا مثل فيلم «رصاصة طائشة» وغيره. أما اليساريون فلا يقدمون نقدا ذاتيا في أفلامهم. أنا قررت القيام بنقد ذاتي وسعيت لفهم وإفهام وجهة نظر «القوات اللبنانية». إذا أردنا أن نتقدم علينا مراجعة كل حساباتنا، والانفتاح على الآخر وعدم الخوف من تسمية الأشياء بأسمائها.

وهل تسمية الأشياء بأسمائها هي ما ازعجت البعض ودفعتهم لنبش قصة فيلم «الصدمة» قبل يوم من افتتاح فيلمك الجديد في لبنان؟

طبعا. لا يريدون لفيلم «قضية 23» أن يعرض في الصالات اللبنانية لأن المصالحة مع الذات ومع الآخر لا تناسبهم. الفيلم يقدم صورة إيجابية وحلوة عن «القوات اللبنانية» وهذا ما لا يريدونه. يقول سمير جعجع (رفعت طربيه) في أحد المشاهد لطوني «لو بشير الجميل كان بعدو عايش لليوم كان قال لك اطوي الصفحة». هذه الرسالة التي تدعو للأمل والتفاؤل والانفتاح والتسامح لا تناسب البعض، يا للأسف، فيلقون التهم، وأكثرها إثارة للبلبلة تهمة التخوين والتطبيع مع إسرائيل.

ولكنك خالفت القانون بتصويرك في إسرائيل قبل 5 أعوام.

صحيح خالفت القانون، وعُوقبت يومها فقد منع الفيلم في لبنان. مع انني بلّغت يومها الأمن العام باضطراري للسفر الى تل أبيب من أجل مصداقية التصوير، فمن المستحيل ان نجسد مدينة تل أبيب في أية دولة أخرى. صحيح أنا خالفت القانون، وكثيرون غيري يخالفون القانون. فما الذي دفعهم اليوم للعودة الى قصة التخوين؟ وكيف يعقل ان يتهمونني بالتطبيع وفيلمي «الصدمة» لم تموله «يونيفرسل ستوديوز» بحجة إنو متطرف جدا مع الفلسطينيين، وفيلمي الجديد «قضية 23» ساهم بمنح جائزة عالمية لممثل فلسطيني يجسّد الوجع الفلسطيني في الفيلم.

من المتعارف عليه أن السينما أقوى بكثير لجهة إيصال الرسائل من أي خطاب سياسي في العالم كله. فهل لهذا السبب تحارب أنت اليوم؟ مع العلم ان الشعب اللبناني مسيّس أكثر من كونه «مسينم» (من سينما)؟

أعود وأكرر، أنا أحارب لأنني أقدم وجهة نظر «القوات اللبنانية». هذا الحزب المسيحي الذي كان يعتبر الشر المطلق بالنسبة لفئة كبيرة من المسلمين، ومنهم أسرتي التي فقدت أفرادا خلال الحرب على يد الكتائب. أنا استطعت أن أخرج من هذه الشرنقة، وأقمت مصالحة مع الآخر.

ولكن شريطك لا يقدم وجهة النظر القواتية فقط، بل يسلط الضوء على القضية الفلسطينية وينصفها.

صحيح، ولكن قصة الفيلم هي قصة طوني. لقد كتبت مشهدا رائعا لأختم به الشريط، ولكنني اضطررت لقصه بأسف كبير لأنه أصبح بعيدا عن سياق القصة خصوصا بعد نتيجة المحاكمة. إنه مشهد بين المحامي الذي دافع في السابق عن سمير جعجع والمحامية التي تولت الدفاع حاليا عن ياسر العامل الفلسطيني. تقول له المحامية: «عندما كنتَ تدافع عن سمير جعجع كانت قضيتك خاسرة سلفا لأن مئات آلاف البنادق كانت موجهة الى رأسك يومها. ولكن ما قمت به لم يقم به أحد غيرك. لقد كنت الوحيد الذي تجرأ ودافع عن الحكيم في ذلك الوقت». مشهد رائع وكم كنت أتمنى أن أستبقيه في فيلمي.

شريطك يخلص الى أن ياسر وطوني وجهان لعملة واحدة. ولكنك تنسى أن الأول مهجّر من بلده والثاني مهجّر داخل وطنه، وهذا لا يجعلهما متساويين؟

أنا أراهما متساويين من ناحية أنهما هما الاثنان عاملان ومثاليان وتعرضا لأقسى ظروف المعاناة. ولكن للأول اعتراف دولي بمعاناته، بينما الثاني ظل وجعه مكبوتا وتناساه العالم كله.

على رغم الخاتمة الجميلة والمؤثرة، إلا أن فئة كبيرة شعرت بأنها غير مناسبة.

صدقيني هذه الخاتمة أخذت مني ومن جويل أشهرا عديدة لنقرر وجهتها. هل يجب ان يكون ياسر مذنبا أو بريئا أو مذنبا مع وقف التنفيذ؟ أخيرا اتخذنا موقفا، وهو جاء مرضيا للطرفين، طوني وياسر.

تقول أن المعاناة الفلسطينية حصدت دائما اعترافا وتعاطفا عالمييين. ترى هل أثر هذا التعاطف على أعضاء لجنة تحكيم مهرجان البندقية، فمنحوا جائزة أفضل ممثل للفلسطيني القدير كامل الباشا، مع العلم أن أداء كل من كميل سلامة وعادل كرم كان أكثر من رائع؟

يا ليتهم قدموها للثلاثة كما كانت تتمنى لجنة التحكيم. ولو عاد الأمر لي لقدمت الجائزة لكل الممثلين لأنهم ومن دون استثناء رائعين. ولكن حصول كامل الباشا على الجائزة هو أفضل رد لكل المنتقدين الذين يتهمونني أنا وعادل كرم بأننا 14 آذار وقواتيان وصهاينة. كيف يعقل ان يساهم «صهيوني» بحصول فلسطيني على أهم جائزة في مهرجان سينمائي عالمي؟

الفيلم خرج منتصرا من مهرجان البندقية وقريبا سيشارك في معركة الأوسكار، ولكنك كنت تنتظر بفارغ الصبر الافتتاح في بيروت.

لا شيء يوازي افتتاح الفيلم في بيروت ووسط الناس الذين يفهمون كل تفصيل فيه. التصفيق الشديد أنساني كل ما حدث، والحملات المؤيدة تمدني بالأمل بأن لبنان الحرية والثقافة والجمال لن يزول.

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