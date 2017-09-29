“وكالة الطاقة”: التجربة النووية لكوريا الشمالية تمثّل تهديداً جديداً

أعلن مدير عام الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة يوكيا أمانو، الجمعة، أن سادس تجربة نوويّة أجرتها كوريا الشماليّة في الثالث من أيلول، تُظهر أن بيونغ يانغ حقّقت “تقدّماً سريعاً” في تطوير الأسلحة.

وعقب اجتماع مع وزيرة خارجيّة كوريا الجنوبيّة كانغ كيونغ وا، خلال زيارة الى سيول، قال أمانو أمام الصحافيين: “الأهمّ في الوقت الحالي، هو أن يتّحد المجتمع الدولي”، معتبراً أن سادس وأكبر تجربة نوويّة تجريها كوريا الشماليّة تُمثّل “تهديداً جديداً”.