أخبار حزبيةالسبت 30 أيلول 2017 بو عاصي دشن مركز الخدمات الإنمائية في مجدل عنجر: المشاكل الاجتماعية في كل المجتمعات لذا فالمطلوب تضافر الجهود لحلها دشن وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي مركز الخدمات الإنمائية في مجدل عنجر بحضور رئيس كتلة نواب زحلة انطوان بو خاطر والنواب: عاصم عراجي، امين وهبي، ايلي ماروني وشانت جنجانيان والوزير السابق محمد رحال المفتي خليل الميس وحشد من رؤساء البلديات والمخاتير. وألقى بو عاصي كلمة قال فيها: “الاساس ليس المركز كبناء بل الفريق الذي سيدير المركز ويستقبل المواطنين ويحرص على احترام كرامة الإنسان اولا”. وأضاف: “المشاكل الاجتماعية في كل المجتمعات لذا فالمطلوب تضافر الجهود لحلها، من هنا ادعوكم الى التوجه الى هذا المركز في هذا الاطار”. كلمات مفتاحية: بو عاصيالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية