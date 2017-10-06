مقتل جنود في مكمن استهدف دورية أميركية نيجرية جنوب غرب النيجر

أعلنت الحكومة النيجرية، مساء الخميس، ان “اربعة جنود نيجريين لقوا مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون الأربعاء في مكمن نصبه مقاتلون لدورية أميركية نيجرية مشتركة بجنوب غرب النيجر، قرب الحدود مع مالي”.

وقالت وزارة الدفاع النيجرية في بيان تلاه المتحدث باسمها عبر التلفزيون الرسمي: “إن دورية مشتركة لقوات الدفاع والأمن النيجرية والشركاء الأميركيين تعمل في منطقة الحدود بين النيجر ومالي قد تعرضت لمكمن”.

وأضاف:”ان هناك اربعة قتلى وثمانية جرحى بصفوف القوات النيجرية بالاضافة الى ثلاثة قتلى وجريحين بصفوف القوات الاميركية”.

ووقع الهجوم على بعد 200 كلم تقريباً شمال نيامي في جنوب غرب النيجر، بحسب بيان للقيادة الأميركية النيجرية من مقرّها في شتوتغارت بألمانيا.

وقال البيان: “إن الهجوم وقع على الحدود مع مالي حيث تنشط الجماعات المتطرفة. ومقتل الجنود الاميركيين الثلاثة، وهم من القوات الخاصة، يكشف للمرة الأولى عن وجود قوات مسلحة اميركية في هذه المنطقة التي تشهد العديد من الهجمات”.