لقاء يجمع رئيسي “المستقلون” و”الخضر” مطمر “برج حمود” وكسارات المتن ومقالعه على الطاولة

عقد رئيس حركة “المستقلون” رازي الحاج لقاءً مع رئيسة “حزب الخضر” ندى زعرور وذلك للتباحث في واقع قضاء المتن على المستوى البيئي والمخاطر التي تهدد الثروات الطبيعية فيه جراء التفلت الحاصل على مدى عقود.

ووضع الطرفان آلية متابعة للمواضيع البيئية في القضاء بما يخصّ ملفات مطمر “برج حمود” و”الكسارات والمقالع” وغيرها، وأكّدا على ضرورة استحداث محمية طبيعية في المتن الذي يفتقر لمحميّات مماثلة على غرار باقي الأقضية اللبنانية.

كما كان اللقاء، الذي عُقد في مقر “حزب الخضر” في وسط بيروت، مناسبة لاستعراض الواقع الانتخابي في القضاء حيث اتفق الجانبان على إبقاء الاجتمعات مفتوحة على مستوى القيادة والهيئات المعنية لدى الطرفين.