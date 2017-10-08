كتب تشارلي عازار في مجلة المسيرة العدد 1631 لهذا الأسبوع:

بعد ستة أعوام على إزالة الجسر الحديدي عند مدخل جل الديب في ساحل المتن الذي شكل خطراً على السلامة العامة، دخلت المنطقة في تجاذبات الجسر البديل. ولاقت التصميمات البديلة المقترحة إعتراضات واسعة، فكل تصميم مقترح يصيب فئة معينة ويحرّكها لإسقاطه، وتجد من يساندها في الدولة، فيما السكان في جلّ الديب والبلدات المحيطة صعودًا حتى المناطق الجبلية، يعانون يومياً على الطرقات للوصول إلى بلداتهم والخروج منها.

وأخيراً، أبصر مشروع الـ»2L» النور وتنفس تجار المنطقة الصعداء، لأن للمشروع حسنات عديدة من شأنها ان تنعش المنطقة إقتصادياً بعد ركود مزمن.

وإستكمالاً لمتابعة تنفيذ المشروع والحديث عن ميزته للمنطقة، إلتقت «المسيرة» أعضاء «تجمع لفك الحصار عن جل الديب»، هذا التجمع الذي لعب دوراً بارزاً في الوقوف بوجه البازارات التي تضر بمصالح التجار وأهالي المنطقة.

يغوص عضو «التجمع» وليد أبو سمرا في تفاصيل مشروع الـ«2L» واصفاً إياه بالأفضل، لأنه أتى بعد مطالبات عدة، فأتى قرار مجلس الوزراء باعتماد هذا المخطط، على رغم رفض مجلس الوزراء السابق اعتماده، وكانت الافضلية لتصميم الـ«2U» الذي يتطلب كلفة مرتفعة لحاجته إلى إستملاك العديد من المحلات التجارية على الطريق العام لبنائه، فيما الإستملاكات لجسر الـ«2L» جاهزة وحاضرة.

يتابع أبو سمرا، بعد إقرار الـ«2L»، كانت الأصداء إيجابية على الأهالي في منطقة جل الديب والمتن، أو للقادمين إلى هذه المناطق، بعد معاناة مع زحمة السير والحوادث والمشاكل على الطرقات، وخصوصاً بعد العديد من الاعتصامات والاحتجاجات التي قادها الأهالي والتجار حول التصميم المقترح لجسر جل الديب أي الـ«2U» مشروع جسر الـ»2L»، يفيد المنطقة وينعش حركة الدخول إليها، وهو أقل كلفة من غيره وبأضعاف يقول أبو سمرا، ويضيف: «كنا نتفاجأ في كل مرة يعقد فيها مجلس الوزراء السابق جلسة ويقر بمشروع الجسر بطريقة «2U» الذي يكلف أضعاف التصميم الذي يتم تنفيذه، أي نحو 70 مليون دولار فيما يمكن تنفيذه بحوالي 15 مليوناً وكان هذا الأمر مستغرباً ويدل على أن ثمة تداخلات لمصالح بعيدة عن المصلحة العامة، كما أن المفاجأة كانت بنقل مكان الجسر إلى حدود أوّل منطقة الزلقا ما يضر بجل الديب، بحيث تنتفي الإفادة منه إلا بالنسبة لبعض النافذين المستفدين من سمسرات الاستملاكات».

يصف أبو سمرا المشروع بالممتاز، لأنه لبى مطالب أهالي المنطقة وتجارها، ووقف عند حاجاتهم، وكذلك الحال بالنسبة الى أهالي المتن والمنطقة باعتبار أن هناك برنامجاً كاملاً يتضمن 5 مشاريع ضمن المشروع الواحد، وهناك جسران في جل الديب كذلك في النقاش وجسر في أنطلياس، بالإضافة إلى مشروع توسيع الطريق من جل الديب إلى طريق بصاليم الرئيسية. ويشرح أبو سمرا تفاصيل المشروع لافتاً إلى أن مخارج المتن التي كنا نصل إليها عبر طريق نهر الموت وانطلياس فحسب ما يسبب زحمة سير كثيفة، ستتحول مع هذا المشروع إلى 4 مخارج على الطريق العام، أي نهر الموت وجل الديب، وانطلياس والنقاش، وبالتالي ستتوزع كثافة السيارات على أربعة مسارب بدل اثنين.

وأشار أبو سمرا إلى أن هذا المشروع سينعش المنطقة اقتصادياً حيث تعاني المحلات التجارية من مشكلة اذ لا أحد يقصدها بسبب الزحمة وصعوبة الوصول إليها، وبالتالي سيكون هناك ازدهار للمنطقة.

وحول كيفية تقسيم الـ«2L»، شرح أبو سمرا قائلاً: «يُقسم الـ«L» إلى مدخل للعابرين من جهة جونية وصولاً الى شارع سليم سلهب، ثم إلى أول أنطلياس، ويكون بإمكانهم الوصول الى المناطق الأخرى، أما الـ«L» الثانية فهي كناية عن المخرج من جل الديب ستكون قرب ساحة جل الديب وصولًا الى بيروت.

وهنأ أبو سمرا بإسم «التجمع» أهالي جل الديب على هذا القرار لأنه يعبّر عن الموقف السليم الذي اتخذته الحكومة، ومرة جديدة أثبت أهل جل الديب أنهم أصحاب حق والحق لا يموت.