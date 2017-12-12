دورة تدريبية في LCU مع “وزنات” حول الميزة التنافسية لمدارس لبنان

نظمت الجامعة اللبنانيّة الكنديّة LCU – بالتعاون مع التجمّع اللبنانّي الكندي للثقافة والتربية والتكنولوجيا – GLC، دورة تدريبيّة تحت عنوان “ما هي الميزة التنافسية لمدرستك عندما تريد تسويقها؟” شارك فيها مدراء وأساتذة من أكثر من 36 مدرسة من كافة المناطق اللبنانية.

مديرة مكتب القبول والتسجيل رانيا حبيب رحبّت بالمشاركين وأكدت في كلمتها أن الـ LCU ستبقى الصرح الأكاديمي الذي يبحث في تطوير وتحديث ودعم المؤسسات التربوية لتبقى في طليعة المؤسسات الوطنية التي تسهم في بناء مستقبل أجيال جديدة من شاباتنا وشبابنا.

وأضافت “كما عهِدتمونا نبحث دائمًا عن أعلى معايير الجودة لذا نحرص دائمًا على الشراكة والتكامل مع مؤسسة “وزنات” والدكتور سمير قسطنطين في تنظيم هذه الدورات التدريبية والتربوية ونتمنى أن تكون هذه الدورة أيضًا مثمرة كالعادة”.

وإتفق المشاركون في ختام ورشة العمل على التواصل المستمر وتبادل الأفكار والهواجس وحاجات المدارس وتطلعاتها نحو مستقبل مشرق، بغية بحثها مع الخبراء المختصين وتنظيم دورات تدريبية متخصّصة تحمل الحلول المرجوة وتحقق التكامل و”التشبيك” بيننا بما يصبّ في مصلحة الطلاب في كل لبنان.