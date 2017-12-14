قبلان: على القمة الاسلامية أن تعمل بما يمليه الواجب

أكد الشبخ ​عبد الأمير قبلان​، في كلمة له، في افتتاح ​القمة الاسلامية​ المسيحية حول ​القدس​ في بكركي، أنه “في هذا اللقاء المبارك في بكركي ومع السادة البطاركة والمطارنة ومفتي الجمهورية و​الشيخ نعيم حسن​، نقول لكم نحن أمة واحدة، ونحن هنا نستمد القوة من الله ونعمل في سبيل الله لننصر المظلوم ونضع حداً للظالم”.

واشار قبلان، الى “أنني لا يسعني هنا الا أن اشكر رئيس الجمهورية الشيخ محمد ​ميشال عون​ ووزير الخارجية ​جبران باسيل​، فكان لهذين الشخصين مخرجاً وموقفاً”، معتبراً “انا يمثلني عون وباسيل وعلى القمة الاسلامية أن تعمل بما يمليه الواجب”.

كما ذكر أن “لبنان بلد صغير وضعيف ولكنه قوي بمعنوياته وبوحدة بنيه وبعمله الدؤوم من أجل الحق”، مشدداً على أن “بكركي ليست للموارنة بل هي أرض لبنانية يتمثل بها كل اللبنايين”.

وتوجه الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالقول “يدنا بيدك وقلبنا بقلبك، كونوا دائما مع ​الشعب اللبناني​ دون تفرقة ودون تمييز فالشعب اللبناني يملك الكفاءة والمعنوية والقدرة والطموح، ونحن لا نفرق بين مسيحي ومسلم، لافتاً الى أننا “نطمح أن يبقى لبنان ملاذا ومرجعاً وملجأ لكل لبنان”.

كما نوه قبلان الى أنه “من خلال المؤتمر امس تبين أن من يمثل المسلمين هو عون وباسيل ومن يمثل النصارى هو رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​، كما يمثلنا جميعاً البطريكية المارونية و​دار الفتوى​ والمشيخ العام”.

وختم بالقول “نحن لسنا رواد مصالح بل نحن رواد حقيقة لا نبتعد عن بعضنا البعض”.