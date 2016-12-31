توقيف أحد أفراد عصابة سرقة “الاعتماد اللبناني” – المكلّس

نتيجة للمتابعة والرصد الدقيق، وضمن إطار ملاحقة باقي أفراد العصابات التي نفّذت في الآونة الأخيرة عمليات سطو مسلّح على عدد من المصارف اللبنانية، تمكنت شعبة المعلومات بتاريخ 30 كانون الثاني 2016 من توقيف المدعو: ع. ز. (مواليد عام 1991، لبناني) وذلك في محلة خلدة، وضبطت بحوزته مسدساً حربياً وبطاقة هوية مزوّرة.

بالتحقيق معه اعترف بإشتراكه في عملية السطو المسلّح على مصرف “الاعتماد اللبناني” فرع المكلّس بتاريخ 6 كانون الثاني 2016، وذلك بالإشتراك مع آخرين، أوقفوا سابقاً من قِبل الشعبة المذكورة.

أودع الموقوف القطعة المعنية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.