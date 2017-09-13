على مدار الساعة

  1. الدفاع الروسي: "الكازاخي" هو منسق عمليات "داعش" في منطقة الفرات.۔
  2. الدفاع الروسية: القضاء على 304 مسلح من "داعش" على الضفة الشرقية للفرات خلال يومين وإصابة أكثر من 170.۔
  3. بعد كتالونيا.. "استفتاء الاستقلال" في إقليمين إيطاليين۔
  4. الشرطة القضائية توقف مروج مخدرات في ساحل علما۔
  5. كنعان عبر "تويتر": تدور الدوائر وتعود الى الموازنة فهي الرؤية والحلّ للايرادات والهدر والفساد وتحديد الاولويات عملياً وليس انتخابياً.۔
  6. "الروك" يخسر توم بيتي ۔
  7. مادورو يلتقي بوتين قبل التوجه الى بيلاروسيا وتركيا۔
  8. السجن 15 عاما لمن يشاهد "دعاية إرهابية"!۔
  9. عقوبات ترامب زادت من شعبيّة مادورو۔
  10. "التحكم المروري": حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه الاوزاعي وصولا الى جسر السلطان ابراهيم الجناح.۔
  11. أميركا وكوبا.. تصعيد جديد بـ"حرب السفارات"۔
  12. العثور على ترسانة أسلحة في منزل منفذ هجوم لاس فيغاس۔
  13. رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط عبر "تويتر": ان العراق بحاجة الى شخصيات مثل فؤاد معصوم للتأكيد على الحوار والتواصل بعد الاستفتاء ان الدعوات لاقالته ضرب من التعصب والجهل.۔
  14. "التحكم المروري": حركة المرور كثيفة من نهر الكلب باتجاه نهر الموت وصولاً الى الكرنتينا بسبب التأخير الحاصل بادخال الشاحنات الى المرفأ.۔
  15. المستقبل: مخابرات الجيش أوقفت فجرًا 6 أشخاص تسببوا بإشكال صيدا الذي أوقع قتيلين وجريحين.۔
  16. "قوى الأمن": ضبط 1245 مخالفة سرعة زائدة الإثنين.۔
  17. "قوى الأمن": توقيف 126 مطلوباً الإثنين بجرائم مخدرات وسرقة وسلب واطلاق نار.۔
  18. "التحكم المروري": حركة المرور كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولاً الى نفق سليم سلام.۔
  19. "اللواء": ارتفاع المخاوف من "عمليات إرهابية" في بعض المناطق في ضوء القرار بتحريك "الخلايا النائمة" في بلدان المنطقة.۔
  20. الحريري: لا تعديل للضريبة على القيمة المضافة۔
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قاطيشا عبر الشرق

  1. قاطيشا: الهجمات التي يتعرض لها "حزب الله" هي غارة أميركية ولكنهم لا يريدون الإعتراف بذلك، والغارة مؤشر على أن إستهداف إيران يشمل إستهداف "حزب الله"، ومنطقيا اليوم سلاح الجوي الروسي لن يقصف "حزب الله" وسلاح النظام السوري شبه معدوم فمن سيكون قد قصف "حزب الله"؟۔
  2. عن الإتفاق النووي، قاطيشا: الإتفاق لم يكن لصالح الدول الحليفة وأتى ترامب ليضع النقاط على الحروف وليقول نحن التزمنا في الإتفاق في حين إيران لم تلتزم، وبالتالي سنذهب إلى أزمة في المنطقة.۔
  3. قاطيشا: قرأت كتاباً لصحافي إيراني هرب من إيران يتحدث فيه عن إجتماعات القادة الإيرانيين مع الإسرائيليين وكيف يتم التنسيق بينهم وهم في المقابل يحملون القضية الفلسطينية عالياً لينفذوا مشروعهم وهم يستبيحون كل شيء من أجل تنفيذ قضيتهم، ولا يؤمنون بوطن.۔
  4. عن الإستعراض في شارع الحمرا، قاطيشا: هذا يدل على أن قرار الدولة اليوم مصادر من "حزب الله" والحزب القومي السوري وأمام ما حدث من تطورات أخيرة في سوريا ظنوا أن محور الممانعة انتصر، والإستعراض من قبل هذين الحزبين مشروع، هم من الأساس بثقافتهم عندما يأتي التكليف الإلهي قالها "حزب الله" سأنفّذ، قد يكون آت من الصين، سينفّذه من دون أن يكون هناك حدود للوطن.۔
  5. قاطيشا: نحن نقف مع أهل الضحايا والدولة الأميركية ككل ونحن نعزي الشعب الأميركي وهذا الإجرام يؤخر التقدم وعلى اميركا أن تجد حلا لحمل السلاح.۔
  6. عن حادثة لاس فيغاس، قاطيشا: القتل الجماعي بات موضة عالمية ولكن لا يصنّف بالعمل المنظّم وإنما الفردي والظاهر أن المنفّذ تعلّم من الإرهابيين.۔
  7. مستشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" العميد المتقاعد وهبي قاطيشا عبر إذاعة "الشرق" (88.7).۔
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الموقف اليوم

لنائب “حزب الله” نقول…

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