#كفانا_بقى حملة أطلقتها غرفة التحكم المروري بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بهدف الحدّ من حوادث السير وخصوصاً في هذه الفترة من العام، بحيث تكثر الحوادث من جرّاء الشرب المفرط للكحول والسرعة الزائدة وغيرها.

بس هالمرة، اسمحولي احكي معكن بهيدي اللغة بس تا الفت النظر على كم شغلة كلنا منعرفا بس ما منذكرا الا وقتا نخسر حدا قريب.

#كفانا_بقى عالم تموت من الشرب والسكر.

#كفانا_بقى عالم تموت من السرعة ومن قلة إدراك غيرا بالسواقة.

#كفانا_بقى عالم تموت بحوادث صدم على الطرقات.

#كفانا_بقى عالم تموت من إهمال بالسيارات وهالإهمال بيودي لمشاكل وحوادث.

انا بشد على إيدن وبوجهلن تحية من القلب وخصوصاً بهالليلة اللي عم يتعبوا فيا بالوقت اللي مفروض يكونوا فيا سهرانين كمان، بس انا هون بدي قول، #كفانا_بقى حملات وحملات وحملات وما في شي عم يتغير .

#كفانا_بقى إهمال من قبل بعض المسؤولين بموضوع السيارات يللي ما مفروض كنا نشوفا عالطريق من 10 سنين.

#كفانا_بقى إشارات مش ماشية أو مقطوعة الكهربا عنا.

#كفانا_بقى إهمال بموضوع الجور والجسور الي رح توقع وما منلتفت الا من بعد 4 أو 5 قتلى.

#كفانا_بقى إهمال بموضوع الطرقات الي مش صالحة لنمشي عليا بدراجة هوائية كيف بسيارة؟

#كفانا_بقى إهمال بموضوع النمر العمومية وخصوصاً الباصات الي بيمشوا 7 باصات على نمرة وحدة وبيتقاتلوا عالراكب بنص الأوتستراد وبعرّضوا نص الشعب لخطر الموت.

اعذروني اذا نسيت شي لأنو الشغلات البشعة الي مفروض عنجد #كفانا_بقى نشوفا أكتر من المنيحة، وبالآخر بدي أطلب طلب، العالم وصلت عالقمر ونحنا بعدنا عم نموت من ورا جورة أو كميون مخالف ما بيتقيد بأدنى معايير السلامة، و #كفانا_بقى نخسر أرواح شبابنا عالطرقات وشكر كبير لقوى الأمن على حملة #كفانا_بقى.​