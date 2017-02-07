باسيل التقى رئيس الغابون: لتطوير العلاقات ورفعها الى اعلى المستويات

بحث وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل العلاقات الثنائية بين لبنان والغابون مع رئيس جمهورية الغابون علي بونغو حيث وجه له دعوة باسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لزيارة للبنان. الرئيس بونغو رحّب بالدعوة ووعد بتلبيتها.

وبناء لطلب باسيل، أعطى الرئيس بونغو تعليماته لتسهيل تعامل السلطات الغابونية مع الجالية اللبنانية في ما خَص تأشيرات الدخول والمعاملات الرسمية.

وأثنى على جهود الجالية اللبنانية واستثماراتها ودورها الفعّال في تنمية وازدهار البلاد. ومهّد هذا اللقاء لعدّة اتفاقات ستكون محورية لتطوير العلاقات ورفعها الى اعلى المستويات.