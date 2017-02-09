محاضرة في جامعة الشرق الاوسط من تنظيم جهاز تفعيل دور المرأة في المجتمع في “القوات”

نظم جهاز تفعيل دور المرأة في المجتمع في حزب “القوات اللبنانية” بالتعاون مع مركز “الفابيت” و”ابرنت” محاضرة حول كيفية مساعدة الطلاب الذين يعانون صعوبات تعليمية في قاعة المؤتمرات في جامعة الشرق الاوسط في السبتية، في حضور رئيسة جهاز تفعيل دور المرأة في الحزب المحامية مايا الزغريني وعدد من الاساتذة والاختصاصيين والسيدات.

الزغريني

بدأ اللقاء بالنشيد الوطني ثم القت الزغريني كلمة رحبت فيها بالحضور، مشددة على “اهمية الموضوع بالنسبة للطلاب والاهل حيث ان كل طالب لديه مهارات ولكن علينا كشفها وتنميتها”.

ثم بدأت المحاضرة تحت عنوان: “لماذا طرد أينشتاين من المدرسة؟ الصعوبات التعلمية بين الحقائق العلمية والمعتقدات الخاطئة”.

عويني

ثم كانت مداخلة الدكتور أحمد عويني التي تناول فيها مفهوم الكسل الدراسي وهو “مصطلح غير دقيق علميا”، وسلط الضوء على الأسباب التي تؤدي إلى مظاهر الإخفاق في الإنتاج. ومن بينها: التسويف وضعف الحافز والصعوبات التعلمية والمشاكل النفسية والإدمان على التلفاز والالعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي. وتضمن هذا الجزء أهمية التعزيز الإيجابي في الدرس وبعض الأخطاء التي يرتكبها الأهل عندما تواجههم مشكلة الكسل عند أولادهم. وختم هذا الجزء بإعطاء بعض الحلول للأهل كالبحث عن أنماط الكسل وأسبابه، بالتعاون مع المدرسة، واللجوء إلى الإختصاصيين والإستعانة ببرامج علمية دقيقة للعلاج.

حزوري

ثم كانت مداخلة المقومة التربوية كاتيا حزوري، فالقت الضوء على بعض البرامج العلاجية كبرنامح “حروفي الأولى” الذي يهدف إلى علاج مشاكل القراءة والإملاء التي عزت معظمها لمناهجنا التي لا تحاكي نمو الطفل الذهني في اكتساب الأصوات وتقطيع الكلمات والوعي الفونيمي الذي يشكل عامود الأساس في مهارات القراءة والتهجئة.

أما بالنسبة للغة الإنكليزية، فعرضت برنامج الـ MindPlay الإلكتروني التفاعلي الذي يحسن القراءة والطلاقة والفهم والتعبير والإصغاء، عبر إستخدامه على الأقل 3 ساعات اسبوعيا لفترة 20 ساعة لضمان التطور. وهذا البرنامج مبني على الأبحاث وقد حصد أهم الجوائز الأميركية في هذا المجال.