آلان عون: رئيس الجمهورية سيزور سوريا إذا استدعى الأمر

تحدث عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب آلان عون، عن زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون، مصر والأردن مطلع الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن “مصر هي من القوة العظمى عربيا، بالرغم من كل الانتكاسات التي تعرضت لها، ولها علاقات متينة بدول عدة، منها لبنان، الذي يسعى إلى توطيد العلاقات خاصة مع النظام الجديد، كما أن لبنان يتشارك ومصر التحديات الإقليمية نفسها، وكذلك يتشاركان في تقرير مصير هذه المنطقة”.

ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى أن “الرئيس ميشال عون يخطط لزيارة بلدان عربية كثيرة، تلقى دعوات لزيارتها، منها: دول خليجية، وايران والعراق وغيرها، وكذلك دول أوروبية”.

وعن إمكانية زيارة الرئيس ميشال عون سوريا، قال: “سيقوم الرئيس عون، بكل ما يجد فيه مصلحة للبنان، بما فيه زيارة سوريا، إذا استدعى الأمر ذلك، ولكن حتى الآن، لا مشروع لزيارتها، ولا نريد فتح سجالات في الداخل حول هذا الموضوع”.