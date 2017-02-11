موغيريني: إتفقنا مع إدارة ترامب على إبقاء العقوبات ضد روسيا

أعلنت مفوضة الإتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني ، أنها إتفقت مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، على إبقاء العقوبات ضد روسيا .

وقالت موغيريني في تصريحات صحافية أدلت بها عقب إجراء سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين في واشنطن ، ومن بينهم وزير الخارجية ريكس تيلرسون: “كانت اللقاءات بهذا الشأن إيجابية، واتفقنا، على وجه الخصوص، على بقاء العقوبات ضد روسيا ، حتى تنفيذ اتفاقات مينسك”.”.

لكن موغيريتني شددت على أنها لا تعلم ما إذا سيكون هذا الموقف موحدا لكافة أعضاء الإتحاد الأوروبي والسلطات الأميركية، ووجهت كلامها للصحافيين قائلة: “لم أكن موجودة في المكتب البيضاوي عندما اتصل ترامب هاتفيا مع بوتين ، مثلما كنتم أنتم غير موجودين في أثناء لقاءاتي هنا مع المسؤولين الأميركيين”.

واعتبرت موغيريني أن قضية العقوبات “محورية”، ليس فقط بالنسبة للإتحاد الأوروبي ، وإنما للكونغرس الأميركي.

يذكر أن ترامب أعلن في وقت سابق أنه مستعد لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا على خلفية اندلاع الأزمة الأوكرانية، مقابل توقيع السلطات الروسية على اتفاق مع واشنطن بشأن تقليص ترسانات الأسلحة النووية.