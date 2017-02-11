السبهان: جميع من سار في إتجاه إيران يعرف ما جنى منها

فيما حاولت بعض التقارير في بيروت وضْع محطة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان في لبنان ، في إطار أن الرياض تحاول دعم الطائفة السنية على حساب الشيعية، نفى المسؤول السعودي هذا الأمر.

وقال السبهان في مقابلة مع تلفزيون “الإخبارية” السعودي: “لا تحتاج المملكة لأن تبين أو تنفي أي شيء متعلق بهذه الإتهامات، وكل إنسان عاقل بإستطاعته ان يتجه لأي دولة ويبحث عن مشاريع المملكة ومساهمات المملكة ودعم المملكة، وسيجد أن المملكة تدعم الجميع”.

وأضاف: “لا يقتصر دعم المملكة على جهة معينة أو فئة معينة أو مذهب معين من دون آخر، وأكبر مثال على ذلك هو لبنان”.

واذ شدد على “أن علاقة المملكة بلبنان متواصلة دون انقطاع منذ عهد الملك عبد العزيز وهناك توافق تام في وجهات النظر”، أكد السبهان رداً على سؤال حول التدخلات الإيرانية وسير البعض وراء طهران، “أن لبنان بلد عربي ومتمسك بعروبته”.

وأكد السبهان أن “جميع مَن سار في إتجاه إيران يعرف ما جنى منها”، مضيفاً: “لا أعتقد ان هناك إتجاهاً ان يكون الشعب اللبناني غير لبناني (…)”.