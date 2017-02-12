هاجس انتقال “داعش” إلى الجرود يلاحق عون

يقول مصدر وزاري لـ”القبس” ان هاجس وجود مقاتلي تنظيم داعش و”جبهة فتح الشام” فوق الاراضي اللبنانية لا يفارق رئيس الجمهورية ميشال عون اذ ان معركة تدمر لابد آتية، ولا يمكن لمقاتلي “داعش” الصمود طويلا كون المنطقة صحراوية ومنبسطة حتى اذا ما قرر هؤلاء الخروج تحت تأثير الغارات الجوية فان طريقهم سيكون الى منطقة القلمون الجبلية. وبمعنى آخر سينتقل آلاف المقاتلين الى اراض متاخمة للارض اللبنانية، لا بل انهم سيدخلون الى جرود عرسال وراس بعلبك والقاع، وهذا ما يجعل الجيش اللبناني امام واقع جديد وخطير.

ولا يستبعد المصدر الوزاري ان يقوم عون بزيارة دمشق للبحث في هذه المسألة من اجل معرفة ما يمكن ان تفعله السلطات السورية لمنع انتقال مقاتلي “داعش” من البادية الى ملاذات صخرية منيعة عند سفوح السلسلة الشرقية.

والواقع ان لدى الاجهزة الامنية اللبنانية قناعة بأن المرحلة المقبلة ستكون اكثر صعوبة، واكثر تعقيدا بكثير.