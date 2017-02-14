عون: العالم يعيش حربا عالمية ثالثة مجزأة محركها الارهاب

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن هناك حاجة لإستعادة جامعة الدول العربية دورها، لافتا إلى ضرورة المبادرة من جديد، وألا تفرض الحلول، بل العودة إلى ميثاقها.

واعتبر عون خلال جلسة خاصة عقدت في مقر جامعة الدول العربية أن العالم يعيش مجددا حربا عالمية ثالثة، ولكن مجزأة، محركها الإرهاب الذي يتلطى بالدين، وكل دين منه براء.

وإذ أشار إلى أن التحديات كبيرة، ومستقبل يبدو متوقفا خلال العقود المقبلة، على مدى النجاح في مجابهة هذه التحديات، معتبرا أن نجاح المواجهة مرتكزه رؤية مستقبلية تحمل تغييرا جوهريا في المجتمع، لافتا إلى أن الحروب المشتعلة منطلقة من ماض وحاضر تداخلا معا، بحيث لم يعد الإصلاح بالترميم ممكنا، بل صارت الحاجة ملحة إلى إعادة نظر وتجديد في بنية المجتمع.

وشدد على أن الفكر الصهيوني نجح في تحويل الحرب الصهيونية – العربية إلى حرب عربية – عربية تقوم على صراع دموي طائفي لا بل مذهبي بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا أن

لبنان جاهز لأداء دوره وبذل مساهمته، ضمن العائلة العربية الكبرى، وهو حاضر للإسهام في كل مشروع نهضوي يؤمن فرصة للتغيير والبناء، على مبادئ ورؤى، تدفع إلى رحاب الاستقرار والتقدم.

وأشار إلى أن الفكر الصهيوني نجح في تحويل الحرب الصهيونية – العربية إلى حرب عربية – عربية تقوم على صراع دموي طائفي لا بل مذهبي بين أبناء الوطن الواحد، ما يبرر لإسرائيل تهويد فلسطين وتحويل من تبقى من الفلسطينيين فيها إلى سكان يستأجرون الأرض بدل أن يكونوا مواطنين يملكونها.

وأضاف:” إن لبنان استعاد عافيته، وجاهز لأداء دوره وبذل مساهماته، ضمن العائلة العربية الكبرى، لتحقيق هذه التطلعات التي نصبو إليها جميعا، وهو حاضر للإسهام في كل مشروع نهضوي يؤمن فرصة للتغيير والبناء، على مبادئ ورؤى، تدفع بمجتمعاتنا وشعوبنا إلى رحاب الاستقرار والتقدم”.