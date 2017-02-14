البرلمان العربي: لتشريعات تجرّم التكفير والنزاعات الطائفية

أعرب البرلمان العربي، الثلثاء، عن قلقه إزاء الظروف بالغة الصعوبة التي تعيشها المنطقة العربية من حروب وصراعات تغذيها الطائفية والنزعة التكفيرية، التي تعد من أهم مسببات الإرهاب وظهور المجموعات المتطرفة.

ودعا البرلمان العربي في بيانه الختامي لجلسته الرابعة بالقاهرة التي عُقدت برئاسة الدكتور مشعل السلمي، إلى سن التشريعات والقوانين التي تجرّم كل أشكال التكفير والنزعات الطائفية والتمايز على أي أسس كانت.

كذلك دعا البرلمان إلى العمل على بناء الدولة المدنية التي تسودها المساواة بين المواطنين بدون تفريق بينهم في الامتيازات والحقوق والواجبات، ورفض المحاصصة على أي أسس كانت، واعتماد المواطنة والكفاية معايير لتسلم المواقع وتقلد المسؤوليات في إدارة شؤون البلاد.

وطالب البرلمان بإصلاح التعليم من خلال إعادة النظر في المناهج التربوية والتعليمية وفق أسس جديدة، تركز على تعزيز قيم التسامح والاعتدال والوسطية وإعلاء المواطنة ومحاربة التمييز بكافة أشكاله.