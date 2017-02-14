حبشي: إتفاق معراب حجر الأساس لبناء دولة الطائف

نظّم جهاز التنشئة السياسيّة – الجامعة الشعبيّة بالتعاون مع مركز بقرقاشا في “القوات اللبنانية” لقاءً سياسياً مع رئيس جهاز التنشئة السياسية في “القوات اللبنانية” الدكتور أنطوان حبشي وذلك نهار السبت الواقع في الرابع من شباط 2017.

عُقِدَ اللقاء في مركز برسا – الكورة بحضور مختار بقرقاشا شربل البطي، ومختار البحصاص طوني الأمين، ممثل منسقيّة جبّة بشري ماريو صعب، رئيس مصلحة الطلاب في “القوات اللبنانية” الرفيق جاد دميان، رئيس مركز برقاشا الرفيق جوزف الأمين، رئيس مركز برسا الرفيق طوني عضيمي ورئيس مركز بزعون الرفيق جوزف موسى.

إفتُتح اللقاء بالنشيدين الوطني اللبناني و”القوات اللبنانية”، بعدها تحدّث الدكتور أنطوان حبشي عن دور “القوات اللبنانية” في صناعة العهد الجديد مؤكداً أهميّة إتفاق معراب، حجر الأساس في بناء دولة الطائف.

كما تطرق حبشي الى الوضع السياسي للمسيحيين في لبنان في مرحلة الإحتلال السوري وما بعدها وشددّ على أهمية هذا الدور اليوم بهدف إعادة الهيبة الى الدولة، مشيرًا إلى ان المسار منذ عام 2005 عرض الكيان اللبناني لصراع متوازن بين رواسب النظام السوري من جهة ومصادرة هيمنة الدولة من جهة ثانية ما ترجم نهاية في تعذر انتخاب رئيس للجمهورية. لكن المقاومة اللبنانية إستطاعت الصمود وأنتجت بإتفاق معراب وما يليه توازنًا جديدًا يجب أن ينبثق عنه قانون إنتخابيّ يراعي حسن التمثيل، وبالتالي إنتاج سلطة حكومية تعيد هيبة الدولة ومؤسساتها أي سلطة بروحية مشروعين يتمثل الأول بتصحيح الخلل الداخليّ عبر الحكم الديمقراطي، أما الثاني فببناء دولة القانون السيدة والحرة.

وإختتم اللقاء بنقاش تفاعلي مع الحضور ساهم بإيضاح المشهد السياسي الآني ترجمةً لحسن التواصل.