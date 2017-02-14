البرلمان المصري يوافق على تعديل وزاري

وافق البرلمان المصري الثلثاء بأغلبية على مقترح حكومي لتعديل وزاري يشمل تسعة وزراء بينهم وزراء التموين والتخطيط والاستثمار والزراعة، وفق ما أعلن رئيس مجلس النواب.

وأكّد رئيس البرلمان المصري علي عبد العال أن مجلس النواب وافق بأغلبية الأعضاء على تعديل وزاري قدمته الحكومة ويشمل تسعة وزراء من بينهم وزراء التموين والتخطيط والاستثمار والزراعة. ويأتي هذا التعديل في وقت تواجه فيه الحكومة تحديا صعبا لكبح جماح الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني.

وتجري مصر حاليا إصلاحات اقتصادية كثيرة بعد توقيعها برنامج قروض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني.

وتضمن التعديل الوزاري تعيين علي مصيلحي وزيرا للتموين وهالة السعيد وزيرة للتخطيط وضم وزارة الاستثمار إلى وزارة التعاون الدولي التي تتولاها سحر نصر وتعيين عبد المنعم عبد الودود البنا وزيرا للزراعة.

وكانت شهدت حكومة إسماعيل تعديلا وزاريا في آذار الماضي شمل عشرة وزراء جدد بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة. ويترأس إسماعيل الحكومة منذ عام 2015.