العريضي: نتحرك من باب الحرص على الوصول الى تفاهم حول قانون الانتخابات

أشار النائب غازي العريضي إلى أنّ زيارة الصرح البطريركي هي من ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها وفد اللقاء الديمقراطي للمرجعيات والفاعليات السياسية والروحية الفاعلة والمؤثرة في البلد للنقاش والحوار حول كل القضايا، لا سيما موضوع قانون الانتخابات الذي هو موضوع الساعة”.

وبعد لقاء بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر الأربعاء مع الوفد المرافق أضاف العريضي : “بعد التأسيس كان التكريس في زيارة تاريخية ايضا قام بها غبطة البطريرك الراعي، بالتالي هذا صرح المصالحة والوفاق وحماية التنوع في لبنان ليبقى لبنان الذي نعرف وعلينا ان نعرف كيف يبقى، كيف نحميه، كيف نحمي التنوع فيه وكيف نحمي التعدد وكيف نكرس ونحمي ونحصن الشراكة في البلد، بهذا المعنى بفعل المصالحة لنفكر ونقرر”.

وتابع: “على هذا الاساس ومن هذا المنطلق كانت مواقفنا الداعية الى قانون انتخابات يحمي التنوع والشراكة والتعدد في البلد من جهة، ويؤسس فعليا للبدء في تطبيق اتفاق الطائف الذي في بنوده ما يطمئن الجميع على كل المستويات، بمعنى المجلس النيابي خارج القيد الطائفي فهذا يشكل خطوة متقدمة أساسية كانت مطلبا وشعارا لنضال طويل كبير قاده كمال جنبلاط مع فريق وطني لبناني واسع وعريق على مستوى كل المناطق والاراضي اللبنانية، في المقابل يطمئن كل الطوائف لناحية هواجسها ودورها في المواقف والقرارات الاساسية من خلال إنشاء مجلس الشيوخ مع الأخذ بعين الاعتبار قانون اللامركزية الادارية، بهذا المعنى وعلى هذا الاساس ذهبنا في زياراتنا الى كل المرجعيات، وهذا كان جوهر الموقف الذي أكدناه اليوم أمام صاحب الغبطة”.

وردا على سؤال قال: “أعتقد اننا سنصل في نهاية الأمر الى تفاهم بين بعضنا البعض، كل المصاعب والمتاعب وحتى الحروب التي مررنا بها انتهت بنا الى طاولة للتفاهم، مناخ الحوار والنية بالحوار والوصول الى تفاهم من خلال الحوار، نعم على أساسها ومن خلالها يمكن ان نصل الى اتفاق وان نذهب الى إجراء الانتخابات”.

وأردف: “كلام الراعي إيجابي وهو مؤيد لهذا الطرح وأقول ذلك بكل صراحة، نظرا وانطلاقا من الحرص على الشراكة والتنوع والتعدد والاستقرار في البلد المحاط “بزنار” من النار”.

وختم:”لا نتحرك من باب اننا مستهدفون على الإطلاق، ابدا، نحن نتحرك من باب الواجب والحرص على ضرورة الوصول الى تفاهم حول قانون الانتخابات لترجمة العناوين التي ذكرت لا أكثر ولا أقل، ثمة قوى سياسية اساسية في البلاد حجمها على المستوى التمثيلي بالمعنى العددي للكلمة أكبر من حجم الحزب التقدمي الاشتراكي، وسمعنا منها مواقف رافضة لصيغ كثيرة طرحت على مستوى قانون الانتخابات، المسألة ليست مسألة استهداف، لافتاُ إلى أنّه لا يجوز أن تطرح بين بعضنا البعض من زاوية من يستهدف من ومن يريد التعرض لمن، بالعكس تماما يجب ان يكون ثمة هدف واحد وليس استهداف واحد، هدف واحد هو حماية لبنان واستقراره أمنيا واقتصاديا وماليا واجتماعيا وحماية هذه المسيرة التي انطلقت”.

وكان الراعي قد استقبل صباحا ممثل المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في كندا الشيخ نبيل عباس وعرض معه أوضاع الجالية والنشاطات المشتركة في ضوء الزيارة الراعوية التي قام بها البطريرك الى كندا.